Рупор кремлевской пропаганды: Старая новая война. Карабах и Азербайджан
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Разбор генезиса конфликта в Карабахе, который таким плачевным образом завершается для Армении на наших глазах.
НКР на текущий момент находится в состоянии к подготовке к вступлению азербайджанских войск в Степанакерт.
Азербайджан сообщает, что в столице НКР жгут документы в правительственных зданиях. Осталось уже недолго.
Все что на карте окрашено зеленым и желтым, Армения потеряла благодаря майдану 2018 года. По этому счету она будет еще долго платить. На очереди Сюник и коридор в Нахичевань.
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Источник: Colonel Cassad
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