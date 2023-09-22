Мнение: Кто украл скрипку?

Когда на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга похоронили основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, кто-то принес на могилу скрипку и кувалду.

А потом скрипку украли. И не понятно кто. То ли поклонники музыки, то ли поклонники Пригожина, на память. Кувалду, к слову, не тронули.

В общем, сейчас «вагнеровцы» взяли под круглосуточную охрану могилу Пригожина. Установили сторожку.

А внутри стоорожки поставили монитор камеры наблюдения.

Теперь-то уж точно никто ничего не сопрет! Ни кувалды, ни венков, ни цветов….

Фотографии отсюда

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