Рупор кремлевской пропаганды: Как рождается класс, и почему номенклатура СССР не являлась классом

Как рождается класс, и почему номенклатура СССР не являлась классом

Давно уже видел разговоры, про так называемую предтечу (зародыш) класса, протокласс. Некоторые безграмотные номенклатуру в СССР называют предтечей класса. Такое представление противоречит понятию класса в марксизме, но оно интуитивно понятное. Мы видим в природе: из яйца или зародыша вырастает новая особь. Вот это постоянно наблюдаемое в реальности действие стало для некоторых образом для понимания того, как рождается класс. Тем не менее оно ошибочное.

Согласно марксизму класс появляется не так. Как образуется класс согласно марксисткой теории, можно найти в понятии «класса». Лучше смотреть политэкономические словари, там обстоятельное определение, потому что краткое определение из интернета скорее запутает. Если обратитесь к словарю, то прочитаете, что класс появляется из общественных трудовых отношений. Т.е. чтобы появился новый класс, необходимо появление новых трудовых отношений. Развитие из старых общественных трудовых отношений не приводит к появлению класса. Так как такового развития нет. Потому номенклатура СССР не могла быть основой для зарождения класса буржуазии. Она не участвовала в новых трудовых отношениях. А значит называть номенклатуру протоклассом нельзя, это противоречит марксисткой теории. Из написанного выше очевидно, что сам термин «протокласс» противоречит марксизму.

Чтобы найти основу для зарождения класса "буржуазия", надо искать "новые" (капиталистические) общественно-трудовые отношения в СССР. Когда знаешь, что искать, это легко находится: спекуляция. Спекулянты организовывают "серые" производства. Втягивают в них рабочих, бандитов и администрацию, она же номенклатура. Рабочие работают, бандиты и администрация прикрывают, каждый на своём уровне. Там господствуют капиталистические трудовые отношения. Там и рождается "новый" класс – буржуазия. Рождается не из одной какой-то прослойки или страты, а из общего дела, общего труда. Спекуляция ширится, капиталистические трудовые отношения распространяются – "новый" класс набирает силу. Вот, что было в СССР, что послужило крахом СССР. А не коварный заговор номенклатуры.

Также можно посмотреть на капиталистические страны, там тоже есть управленцы. И часть управленцев в этих странах также ведёт себя, как часть номенклатуры при социализме: банкротят предприятия, утаивают прибыль, разводят серые схемы для присваивания денежных средств. В конце концов, люди в схожих условиях ведут себя схоже. Но почему-то управленцев в кап. странах не называют протоклассом. А почему? Что мы тут видим? Явление (управленцы) есть и там, и там. Но в одном месте (кап. страны) оно не замечается: ну, есть и есть. А в другом месте (СССР) ему придаётся серьёзное значение. Наука так не работает, так рассуждать ненаучно.

Добавлю, что не все понимают, что есть классовый интерес. Путают его с личным интересом. Вот был, мол, у номенклатуры интерес завладеть собственностью. Если спросить: "Что? У всей номенклатуры?"; начнут юлить: "Не у всей, но…" Так вот, если не у всей, то называть это классовым интересом нельзя. Интерес "украсть, отобрать или ограбить" есть у многих, но это личный интерес. Классовый интерес присущ всему классу. И хорошим, и плохим представителям класса. А если у вас часть номенклатуры, причем меньшая, участвует в захвате собственности, а часть нет, то это значит, что данный интерес не является общим для номенклатуры. В конце концов собственность переписывалась не на всю страту, а присваивалась конкретными людьми.

https://smertnyy.livejournal.com/57967.html – цинк

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