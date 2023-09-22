 

Располневшая Бузова нелепо оправдалась перед россиянами

22.09.2023, 20:40, Разное
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В последнее время 37-летняя Ольга Бузова прибавила в весе, чем она сама крайне недовольна. Она призналась, что запустила себя, и теперь ей приходится тратить много времени на тренировки. Телезвезда решила, что будет заниматься спортом ежедневно – даже во время длительных поездок.

Бузова рассказала, что располнела всего на несколько килограммов, но даже такое, казалось бы, незначительное количество лишнего веса ее угнетает. Фигура телеведущей перестала быть идеальной, как она сама сказала, из-за непрекращающейся работы. Ольга дала понять, что в этом контексте сама воспринимает плотный график лишь нелепым оправданием, но такова правда.

Свое стремление к подтянутой фигуре Бузова подтвердила кадрами с тренировок. Так что теперь у телезвезды действительно нет свободного времени. Даже время, положенное для отдыха, Ольга решила тратить на спорт. Такое желание выглядеть на все 100 процентов вызывает лишь похвалу.

Ранее народ раскритиковал звезду комедий за оскорбление в адрес Ольги Бузовой. Телеведущую снова попытались унизить, но россиянам, кажется, это уже надоело. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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