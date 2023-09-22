 

“Чудовищно ранил в самое сердце” – экранный сын жестоко предал Немоляеву

22.09.2023, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В большом интервью ведущая
актриса Московского академического театра имени Маяковского выразила надежду,
что Анатолий Белый прочитает вышедший материал и, возможно, постыдится своих
действий. Светлане Немоляевой очень больно ощущать такое предательство после
того, как они с актером прекрасно поработали в картине “Гоголь-Моголь”. В этом фильме артисты сыграли мать и сына.

“Он чудовищно
ранил меня в самое сердце. Это жестоко”, — негодует народная артистка
РСФСР.

Светлана Немоляева
подчеркивает, что их совместная работа была весьма успешной, а отношения —
довольно дружелюбные, и от этого ей вдвойне печальнее. Мол, Белый открыл свою
эдакую темную сторону. Хотя раньше он был одним из ведущих актеров Московского
Художественного театра имени А. П. Чехова.

Звезда фильмов Эльдара Рязанова отмечает, что в Израиле
любители театра очень ждали приезда труппы “Ленкома”, ведь на спектакле
ожидался аншлаг: билеты были раскуплены задолго до дня постановки. Светлана
Немоляева уверена, что не тем, кто покинул родную страну, решать, кто имеет
право выступать, а кто нет.

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине
Анатолий Белый осудил действия российских властей, а через несколько месяцев
уехал жить в Израиль. А недавно актер публично выступил против показа “Поминальной молитвы” московского “Ленкома” в Тель-Авиве. Так покинувший родину артист привлек внимание к спектаклю украинских активистов, которые в итоге и вынудили организаторов отменить постановку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: О предательстве армян… Опять Россия виновата?

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

24.09 / Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

24.09 / Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Карабахские трофеи 2

24.09 / Рупор кремлевской пропаганды: И взрывы за спиной…

24.09 / “Меня нельзя пускать в магазины” – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках?

23.09 / Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика