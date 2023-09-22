“Чудовищно ранил в самое сердце” – экранный сын жестоко предал Немоляеву

В большом интервью ведущая

актриса Московского академического театра имени Маяковского выразила надежду,

что Анатолий Белый прочитает вышедший материал и, возможно, постыдится своих

действий. Светлане Немоляевой очень больно ощущать такое предательство после

того, как они с актером прекрасно поработали в картине “Гоголь-Моголь”. В этом фильме артисты сыграли мать и сына.

“Он чудовищно

ранил меня в самое сердце. Это жестоко”, — негодует народная артистка

РСФСР.

Светлана Немоляева

подчеркивает, что их совместная работа была весьма успешной, а отношения —

довольно дружелюбные, и от этого ей вдвойне печальнее. Мол, Белый открыл свою

эдакую темную сторону. Хотя раньше он был одним из ведущих актеров Московского

Художественного театра имени А. П. Чехова.

Звезда фильмов Эльдара Рязанова отмечает, что в Израиле

любители театра очень ждали приезда труппы “Ленкома”, ведь на спектакле

ожидался аншлаг: билеты были раскуплены задолго до дня постановки. Светлана

Немоляева уверена, что не тем, кто покинул родную страну, решать, кто имеет

право выступать, а кто нет.

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине

Анатолий Белый осудил действия российских властей, а через несколько месяцев

уехал жить в Израиль. А недавно актер публично выступил против показа “Поминальной молитвы” московского “Ленкома” в Тель-Авиве. Так покинувший родину артист привлек внимание к спектаклю украинских активистов, которые в итоге и вынудили организаторов отменить постановку.