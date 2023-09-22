Мнение: О новых достижениях великого геополитика… Ещё один враг из партнёра?

М-да… Время никого не щадит.

Ещё вот буквально вчера он был самым влиятельным политиком планеты по версии «Times», а сегодня… Даже давний партнёр уверенно вытирает об него ноги. Оно и правда — слабых бьют.

Иногда — с удовольствием. Особенно когда этот «слабый» сам даёт к тому повод и основания.

Нынешний украинский президент Владимир Зеленский благополучно прова(ф)лил свой официальный визит в Штаты на очередную сессию ГА #ООН. Выступил при полупустом зале, заставив большинство делегатов мучительно искать в своих папках с брифингами, что значит «prigozhin» в переводе с украинского. Мимоходом встретился ни о чём с бразильским президентом, которому не удалось сыграть в «дипломатический насморк». Ещё раз побывал напополам с супругой на экскурсии по Белому дому и уехал оттуда с минимальным пакетом новой допомоги, без ATACMS. Зато к началу «сезона дождей» у Киева появится 10 Abrams’ов, согласно графику, и ещё одна батарея ПВО Hawk разработки 1960-х гг. Что ж, Вашингтону не откажешь в последовательности: расчистку американских складов от хлама времён ранней «холодной войны» он проводит исправно и с выгодой для #США.

Но главные события развернулись по другую сторону океана.

Как раз накануне и в процессе визита Владимира Зеленского #Украина затеяла с Польшей настоящую торговую войну. Чему сам украинский президент активно способствовал. К слову, он даже в Вашингтоне поблагодарил польский народ но не правительство, чем прилюдно отвесил дипломатическую оплеуху польскому президенту Анджею Дуде. Который, будем честны, очень много сделал для агитации поляков помогать Украине.

Конечно, «милые бранятся — только тешатся». Особенно после того, как из града на холме последовали указания. Но ведь и осадок остался. И тут нужно напомнить, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий днём ранее заявил:

— Польша сделала очень многое для Украины, которая борется с РФ, а потому ожидает от Киева понимания интересов Польши;

— Польша не соглашается ни на какие иски, которые направляются против Варшавы [жалоба Украины в ВТО], и сама их подача означает непонимание со стороны Украины, насколько польский аграрный рынок был дестабилизирован [украинским зерном];

— Если украинские власти… будут обострять этот конфликт, то мы будем добавлять очередные продукты [из Украины] под запрет на ввоз на территорию Польши.

Попутно он сказал несколько слов о польской военной помощи и о готовности её «ограничить».

В сухом остатке на данный момент.

1. #Украина согласилась на требование Польши отозвать иск в ВТО и заняться лицензированием экспорта всех своих зерновых: ранее аналогичное решение было введено в ответ на требования Словакии.

2. В МИД Польши в срочном порядке был вызван посол Украины Василий Зварыч, где польская сторона заявила ему протест в связи с высказываниями Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, в которых он заявил, будто некоторые страны Европейского союза лишь изображают солидарность.

3. Президент Польши Анджей Дуда демонстративно не встретился с украинским партнёром в Нью-Йорке «из-за ограничений во времени» после того, как днём ранее он резко сравнил Украину с «утопленником, который невероятно опасен и может затянуть своего спасателя на глубину».

Часть из этого можно списать на предвыборную борьбу в Польше, для благополучия которой аграрный сектор играет важную роль. Но речь зашла уже о «святом». Анджей Дуда подтвердил, что Польша не намерена передавать Украине современное вооружение, которое она закупает для своей армии. К слову, одних только HIMARS’ов в закупках поляков у США в десятки раз больше, чем Белый дом поставил на нужды ВСУ.

Однако тут нужно напрячься и России. Слова польских руководителей о необходимости первым делом обеспечить #безопасность своей страны означают нечто большее, чем слив «проекта Украина».

Польша — следующий противник России?

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