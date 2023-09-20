 

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других

20.09.2023, 6:30, Разное
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43-летняя Анна Семенович не раз давала понять, что гордится своими пышными формами. Однако иногда артистка все же пользуется ретушью перед публикацией своих снимков, из-за чего поклонники подозревают: у певицы все-таки есть комплексы. Некоторые критикуют бывшую солистку группы “Блестящие” как за использование фотошопа, так и за ее фигуру.

Но Семенович нашла способ, как защититься от нападок критиков, и решила поделиться им с фанатами. Так, один из подписчиков Анны в популярной социальной сети поинтересовался, что делать, когда другие делают замечания по поводу по поводу лишнего веса. Артистка посоветовала отвечать в таких случаях жестко.

“Надо говорить: это мое тело, и сейчас я хочу, чтобы оно весило столько. И как только я захочу, чтобы оно весило меньше, оно будет весить меньше. Это не ваше дело. Надо кайфовать от своего тела. Кайфовать”, – сказала певица.

Ранее Анна Семенович освоила новую профессию. Звезда шоу-бизнеса предстала в новом амплуа в августе на Московском урбанистическом форуме. Артистка призналась, что испытала приятное ощущение. Подробнее об этом писали “Дни.ру”,


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