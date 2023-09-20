Как пережить депрессию после отпуска

Как справиться с депрессией после отпуска?

Во-первых, нужно всегда разбираться с причиной. Одной из причин депрессивного состояния может стать то, что девушка занимается нелюбимым делом, и она возвращает себя в нелюбимую рабочую среду, нелюбимую рабочую задачу, нелюбимый рабочий проект. После радости и отдыха организм и мозг сопротивляются.

Здесь нужно обратить внимание на то, чем ты занимаешься. Действительно ли это твоя ниша, твое любимое дело, то, что бы ты хотела делать, или ты это делаешь насильно, да? То есть насильно сама себя заставляешь, потому что, например, понимаешь, здесь гарантированно будут деньги, но на самом деле мне некомфортно.

Потому что когда девушка любит свою работу, когда она возвращается к любимым клиентам, когда она возвращается к любимым задачам, к любимым проектам, переход не такой острый. Он обычно просто требует переключения тумблера и здесь, если вот все в порядке, депрессия неглубокая. Это состояние не повторяется часто, ты не каждый раз тратишь 2-3 недели, чтобы войти в рабочий режим.

Нужно понимать, ради чего работаешь, и после отпуска себя “награждать”. В любой работе есть любимые задачи, то, от чего кайфуем, и этим нужно заниматься в первую очередь после выхода из отпуска.

Во-вторых, не стоит сразу после выхода из отпуска врываться в работу в графике 24/7. Ты только что отдыхала, поэтому желательно сохранить хоть какие-то элементы отпуска даже в будни.

Сходи еще несколько раз в первую неделю в СПА, проведи время с подругами. Расскажи, как прошел отпуск, получи от этого еще раз удовольствие, устрой приятный обед с коллегами. Поделись эмоциями, впечатлениями.

Важно, исходя из своего графика, встроить в первые 2 недели после отпуска какие-то элементы, которые помогают тебе расслабляться и при этом пополняться. Они у девушек разные, кого-то хорошо восполняет спорт, кому-то, наоборот, нужны элементы расслабления в СПА, кому-то нужно время в нужном окружении провести. Делай себе такие поблажки.

В-третьих, попробуй внедрить свою жизнь какие-то элементы отпуска, чтобы твой мозг не ждал его каждый раз, а сделай свою жизнь интересней, разнообразней. Сентябрь – замечательный месяц, когда можно организовать поездку на выходные, покататься на катере вместе с друзьями, провести время в палатках, съездить в загородный отель.

Если ты занимаешься любимым делом, у тебя будет много побед, будет за что себя похвалить, будет за что себя наградить. Не упускай этих возможностей, похвали себя, награди себя каким-нибудь подарком, может быть, это будет какое-нибудь блюдо, а может – поход в необычное место. Важно поощрять

себя за любые победы. Когда ты это делаешь для себя, ты вырабатываешь эндорфины. Ты становишься счастливее, ты становишься более энергичной и ты меньше депрессуешь.

Кроме того, важно следить за внутренним здоровьем, поэтому не пропускай приемы витаминов, которые тоже позволяют нам чувствовать себя намного лучше.

Наталья Плотникова, женский бизнес-коуч