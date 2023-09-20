Мнение: О сопровождающих Путина лицах… Неожиданно, правда?

И пока украинский президент Владимир Зеленский прилюдно позорился с трибуны ГА ООН — о том, почему его выступление можно считать позором, напишу позже — его российский визави, а также почти тёзка, президент Владимир #Путин занимался «практическими вопросами». Что ещё раз подчёркивает важность спецоперации для него лично.

В частности, он осмотрел «Ланцеты» — российские дроны, наносящие невосполнимый урон западной технике.

В связи с чем актуален вопрос.

А вы всех узнали на этом фото?

Кажется, в числе «сопровождающих» — прямые виновники нынешних событий. Или, как минимум, соучастники. С противоположной стороны.

Символичненько.

Но как быть с ними, если дело дойдёт до Гааги?

—