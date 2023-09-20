Мнение: О сопровождающих Путина лицах… Неожиданно, правда?
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И пока украинский президент Владимир Зеленский прилюдно позорился с трибуны ГА ООН — о том, почему его выступление можно считать позором, напишу позже — его российский визави, а также почти тёзка, президент Владимир #Путин занимался «практическими вопросами». Что ещё раз подчёркивает важность спецоперации для него лично.
В частности, он осмотрел «Ланцеты» — российские дроны, наносящие невосполнимый урон западной технике.
В связи с чем актуален вопрос.
А вы всех узнали на этом фото?
Кажется, в числе «сопровождающих» — прямые виновники нынешних событий. Или, как минимум, соучастники. С противоположной стороны.
Символичненько.
Но как быть с ними, если дело дойдёт до Гааги?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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