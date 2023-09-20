 

Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о ситуации в Карабахе

20.09.2023, 2:03, Разное
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Медведев о ситуации в Карабахе.

Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам». Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками.
Догадайтесь, какая судьба его ждёт…

PS. Пашинян фактически слил Арцах, заявив, что Армения не поддастся на провокации и воевать за Арцах не будет. История НКР близится к завершению. Все кто помогал Пашиняну прийти к власти в 2018-м и голосовал за него после проигранной войны – это ваш личный коллективный успех.

Источник: Colonel Cassad


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