 

Мнение: О маленькой ошибке Путина… Но в целом он был прав?

19.09.2023, 23:30, Разное
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Каждый может ошибаться, и политики здесь не исключение. Они тоже люди. Правда, в отношении политика чаще всего верна фраза «ошибка хуже преступления», которую молва часто приписывает то Талейрану, то Фуше, хотя копирайт закрепил за собой забытый ныне деятель французской революции Антуан Буле де ла Мёрт. Как видим, ошибиться может и толпа.

Российский президент Владимир #Путин тоже совершил ошибку. Её хорошо видно сейчас — наглядно.

Пару недель назад в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он предложил спросить мнение граждан Израиля насчёт «нацизма» нынешних украинских властей. И вот это мнение — в паре фото.

На первом израильский паломник-хасид обнимается со своим другом по переписке, служащим ныне в одном из подразделений ВСУ и носящим позывной «Ребе».

На втором он же с благоговением целует нацистскую символику этого «фронтовика».

Шестиконечная звезда Давида поверх чёрно-красного флага «Правого сектора» (запрещён в России) и ортодоксальный еврей, целующий нацистский шеврон «Азова» (тоже запрещён в России). Кажется теперь можно сказать: я видел всё!

И выходит, в главном, Владимир #Путин был прав, когда говорил, как «отвратительно, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине»?

И если уж евреи теперь заодно с неонацистским «Азовом», горящим ненавистью к России и русским, то именно русские стали главными номинантами на «Холокост XXI века»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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