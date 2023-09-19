Мнение: Несказочное Бали, число христиан в Африке и неоправданные ожидания релокантов

1. Познавательный рассказ россиянина о жизни на «сказочном Бали», куда молодой человек в прошлом году переехал, а в этом году, спустя пять месяцев, вернулся обратно. Модное место для «релокации» из России лишь частично оправдало ожидания. Да, природа на экваториальном острове красивая, круглый год там тепло. Однако качество жизни оказалось весьма посредственным (см. видео):



Если кратко, то вот перечисленные в ролике 5 минусов:

– Из-за резкой смены климата и рациона питания большинство приезжающих на Бали северян от нескольких дней до нескольких недель болеют, иногда с трудом могут подняться с постели, так что это время просто выпадает из жизни.

– С правилами дорожного движения на острове всё грустно: дороги узкие, все ездят как попало, при этом передвигаться на своих двоих практически не реально – пешеходной инфраструктуры нет, расстояния слишком большие (остров представляет собой что-то вроде гигантской деревни с редкими магазинами и сервисами).

– Местный сервис во всех сферах, от госуслуг до отелей – отвратительный. Обслуживания приходится дожидаться часами, ибо местные жители принципиально живут расслабленно и никогда не торопятся. Всё настолько медленно, что за день редко удаётся сделать более одного дела (слишком долгое ожидание и слишком большие расстояния между сервисами). В России услуги предоставляются в разы быстрее.

– Качество интернета ужасное, отельеры и владельцы арендного жилья на интернете экономят, даже в самом дорогом жилье интернет крайне медленный, особенно по вечерам, когда он распределяется между разными пользователями.

– За короткий срок (всего лишь за месяц) из-за наплыва туристов жизнь на Бали подорожала в два раза. Автор видео не до конца проясняет, в чём тут дело, но возможно, речь идёт о сезонных колебаниях цен, примерно как у нас на южных курортах. То есть, если вам кажется, что переезжать на Бали выгодно, ознакомьтесь не только с текущими расценками, но и со среднегодовыми цифрами.

К этому можно добавить и другие неприятные факторы: тропические шторма, которые периодически превращают местные пляжи в свалки мусора (выброшенного из моря), палящее южное солнце, а также то, что почти весь год средняя температура на острове составляет 25-27 градусов, то есть прохладно не бывает никогда, а вот жарко – довольно часто. Возможно, местным индонезийцам в таком температурном режиме вполне комфортно (в конце концов, они никуда не торопятся), однако россияне в большинстве своём привыкли совсем к иному климату и образу жизни.

2. В обсуждении перспектив сотрудничества России с Эфиопией (ссылка), читатели указали на ошибку в процитированном по ссылке посте. Да, Эфиопия – это исторически первая христианская страна в Африке, однако далеко не единственная. Имелось в виду, вероятно, что это самая известная «православная» африканская страна.

Если же говорить о христианстве в целом, то в сейчас в Африке около 47% христиан и почти столько же, 46,8%, мусульман (ссылка).

В плане политического и экономического сотрудничества с Россией, религиозный фактор играет нам на руку: мы легко находим общий язык и с христианскими, и с мусульманскими, и со старыми марксистскими странами. Взять хотя бы те страны Африки, которым Россия сейчас помогает отбиваться от французских неоколонизаторов, где недавно произошли направленные против Франции государственные перевороты. В Мали и Нигере подавляющее большинство населения – мусульмане. В Буркина-Фасо треть христиане, а в Центрально-Африканской республике и Габоне христиан большинство.

Сложно нам только с радикалами — с террористическими государствами фанатиков, например, или с неомарксистами Запада. Но, с другой стороны, с радикалами договариваться вообще не нужно. Дружба с образованиями типа США токсична и опасна, на этих первертов лучше смотреть через прицел.

3. Блогер keleg указывает на выступление доктора наук Натальи Зубаревич в Грузии, перед аудиторией уехавших из России в 2022 году релокантов (ссылка):

Есть такая вредная и очень умная бабка, экономист Наталья Зубаревич. Выступает на либеральных площадках, но прежде всего профи, блестящий оратор. Здесь она подводит итоги 2022 года в экономике, весной 22 года была настроена пессимистично и критично, но факты — упрямая вещь.

Очень советую увидеть.

Не люблю видео, но и доклад, и, особенно, ответы на вопросы релокантов (выступление в Грузии) — это просто блестяще.

Краткое содержание видео: спикер рассказывает, что несмотря на санкции российская экономика в целом чувствует себя прекрасно, власти ведут грамотную финансовую и социальную политику, бизнес успешно проводит импортозамещение. Есть и серьёзные проблемы, связанные с дефицитом рабочей силы на рынке труда, однако они связаны не столько с СВО (мобилизованные и контрактники), сколько с общей демографической ситуацией. Пенсии и зарплаты в стране растут, магазины заполнены, бюджет работает исправно, с производством, за исключением отдельных секторов вроде автопрома, всё хорошо. Рассчитывать на обвал экономики страны, на революцию и смену власти – бессмысленно.

На вопрос одного из релокантов, на что же им тогда надеяться, спикер даёт весьма красноречивый ответ – «на ваше долголетие».

И действительно, многие в прошлом году убежали из России именно из-за уверенности в том, что в стране из-за военных действий и санкций якобы всесильного Запада наступит экономический суперкризис, а за ним революция или даже гражданская война. Расчёт был на то, чтобы переждать тёмные времена за границей, а затем, возможно, вернуться на руины страны с пачкой денег в кармане и с ощущением морального превосходства, пополнив ряды элиты новой «свободной России».

Всё это оказалось иллюзией. Россия стала только крепче, экономика после незначительного сокращения в прошлом году восстановилась. Отъезд нескольких сот тысяч представителей креативного класса усложнил жизнь их бывшим работодателям, но в целом ни на что особенно не повлиял. Разве что дефицит кадров усилился и зарплаты, на радость оставшимся в стране патриотам, заметно выросли.