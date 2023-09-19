Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение МиГ-29 на аэродроме в Долгинцево

Кадры (https://t.me/Dnepro_Rub/1226) поражения одного из самолетов противника на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога.

Машина получила серьезные повреждения носовой части и кабины. Ранее МО РФ сообщало, об уничтожении на этом аэродроме 2 МиГ-29 и 3 Су-25.

Как не трудно заметить на видео, противник здесь даже не скрывал свои машины, которые прямо как в мирное время стояли на аэродроме.

Данный МиГ-29 скорее всего минус – либо с концами, либо на очень долгий ремонт. По всей видимости, имел польское происхождение.

Операторы дрона красавчики.

Также обращает на себя внимание куча автомобильных покрышек. То ли готовятся обкладывать самолеты, то ли поджигать для задымления аэродрома.

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