Мнение: О щедрой помощи Украине до конца… И конец уже близок?

Западные политики твердят, как мантру, про готовность стоять до конца с Украиной. Не уточняя, правда, чей это будет конец (поручики ржевские, молчать!). Как бы то ни было, эшелоны с военной помощью движутся по Европе в направлении Львова и Киева один за другим. А вслед за ними раздаются обещания «ещё больше, ещё лучше, ещё мощнее». Вы, мол, только продолжайте там…

И на днях украинская пропаганда получила великолепную возможность сказать, мол, западной помощи стало уже настолько много, что… от неё приходится отказываться.

Это — правда. Отчасти.

На прошлой неделе #Украина отказалась принимать от Германии 10 танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. Об этом пишет Der Spiegel. По его данным, Киев уведомил специальный штаб при Минобороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте. «Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard’ы в Украину нет смысла», — говорится в публикации немецкого издания.

Ну то есть, пока пропагандисты рассказывают, что страны Запада вот-вот раскочегарят свои предприятия ВПК на полную мощь и дадут Украине всё, а то и больше — миллионы снарядов, миллиарды патронов, тысячи танков, сотни самолётов и т.п., Запад, по факту, опустошает уже не склады, а свалки. Потому что вкладывать много денег в милитаризацию своих экономик никто не хочет, даже США.

Ну а ВСУ могут продолжать наступление малыми пешими группами, практически без броневого и огневого прикрытия. Техника на Западе в дефиците, а украинцы — нет.

Кстати, обещанные Киеву 2 млн снарядов — это всего лишь по 5,4 тыс. выстрелов в день, что в разы меньше огневой мощи ВС РФ. Но пока и эта цифра для западного ВПК — недостижимая цель.

Так до какого «конца» будет стоять Запад?

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