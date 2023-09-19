 

Пять продуктов, тормозящих обмен веществ

19.09.2023, 22:00, Разное
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Если вы стремитесь снизить вес или увеличить мышечную массу, обязательно обратите внимание на работу вашего метаболизма. Чтобы долгосрочно улучшить метаболизм, избегайте следующих пяти продуктов.

Соевые бобы считаются источником белка, но при чрезмерном употреблении они могут оказать негативное воздействие на щитовидную железу у некоторых людей. Однако это важно только для тех, у кого уже есть заболевание щитовидной железы.

Продукты на основе белой муки, такие как макароны и хлеб, не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, которые могли бы поддерживать активный обмен веществ.

Алкогольные напитки тормозят обмен веществ и сжигание жира, а также подавляют выработку гормона роста тестостерона.

Сахар вызывает резкий скачок уровня инсулина, что оказывает большую нагрузку на поджелудочную железу, что, в свою очередь, может снизить метаболизм.

Газированные и энергетические напитки полны сахара и могут замедлить метаболизм. Они также вызывают сильный аппетит из-за быстрого изменения уровня сахара в крови.


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