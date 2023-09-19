Геймер с никнеймом Ven_James обнаружил странный баг в популярной онлайн-игре Dota 2

Геймер с никнеймом Ven_James обнаружил странный баг в популярной онлайн-игре Dota 2, который приводит к тому, что 3D-модель демоницы Queen of Pain теряет свою одежду. Эту необычную находку он поделился на форуме Reddit, приложив снимок обнаженного персонажа.

Другие игроки в комментариях на Reddit подтвердили, что для воспроизведения этого бага необходимо сначала выбрать предмет Arcana в Арсенале, а затем надеть стандартную накидку на плечи. После этой последовательности действий верхняя часть амуниции Queen of Pain исчезает полностью. Причиной этой проблемы стала неисправность в отображении старых предметов из набора The International 2021.

Поклонники Dota 2 отреагировали на эту находку с некоторой иронией. Один из пользователей с ником Khalifaabdulla сказал: “Единственный баг, который мне нужен”. А пользователь под именем SilverSpearhead добавил: “Сколько Valve (разработчик Dota 2) запросит, чтобы оставить этот баг?”

За сутки пост Ven_James на Reddit собрал более 300 лайков и 50 комментариев.

Dota 2 – это игра в жанре MOBA, известная в первую очередь своими чемпионатами мира The International, где разыгрываются огромные призовые фонды, достигающие нескольких десятков миллионов долларов.