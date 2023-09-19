Неочевидные симптомы трех видов рака, которые часто принимают за что-то другое

Рак – это опасное заболевание, и его своевременное обнаружение и диагностика имеют решающее значение для спасения жизней. Некоторые виды рака, однако, остаются незамеченными на ранних стадиях, потому что их симптомы легко путаются с другими, менее серьезными заболеваниями.

1. Рак поджелудочной железы: мрачная репутация с низким уровнем выживаемости

Рак поджелудочной железы имеет одну из самых низких статистик выживаемости. По данным Pancreatic Cancer UK, его симптомы, такие как боли в животе, боли в спине, несварение желудка, потеря веса и изменения в работе кишечника, могут быть ошибочно восприняты как обычное недомогание.

2. Рак яичников: заметные симптомы только на поздних стадиях

Симптомы рака яичников часто проявляются только на поздних стадиях, что усложняет его лечение. Организация Cancer Research UK указывает на два тревожных симптома, которые можно принять за что-то другое: запор и диарею. Кроме того, к этому раку часто сопровождают быстрое насыщение или потеря аппетита, боли или вздутие в животе, а также частое мочеиспускание.

3. Рак кишечника: неочевидные симптомы, схожие с геморроем

Врачи из организации Bowel Cancer UK называют симптомы рака кишечника неочевидными, так как они могут напоминать симптомы геморроя или изменения в режиме работы кишечника, такие как более жидкий стул, более частое испражнение или запор. Быстрая потеря веса, а также боли в животе или спине также могут быть признаками этого опасного заболевания.

Своевременное обращение к врачу при появлении подобных симптомов может спасти жизни, так как раннее выявление рака существенно увеличивает шансы на успешное лечение.