Финансовый аналитик Бабин предсказывает новую волну ослабления курса рубля после 28 сентября

Согласно эксперту по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрию Бабину, в РФ возможна новая волна ослабления курса рубля после 28 сентября. В интервью с “Газетой.Ru”, он указал на фактор приближения налогового периода, который временно удерживает рубль около локальных минимумов, достигнутых на прошлой неделе. Это, по мнению специалиста, свидетельствует о возможности последующего ослабления рубля после достижения пика фискальных платежей экспортерами, который приходится на 28 сентября. Такой сценарий уже наблюдался в предыдущие несколько месяцев.

На начало торгов рубль демонстрировал умеренное падение, однако затем начал активно укрепляться. Но на старте основной сессии российская валюта потеряла часть своих позиций, отметив основные достижения вторника. По данным Мосбиржи на 15:50 мск, доллар торговался по курсу 96,28 рублей, евро – 103,05 рублей, юань – 13,181 рублей.

В предыдущий день президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ предпринять меры для укрепления курса рубля, считая его ключевым фактором инфляции и главной экономической проблемой в стране на данный момент. Какие именно меры будут приняты.