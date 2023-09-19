 

Финансовый аналитик Бабин предсказывает новую волну ослабления курса рубля после 28 сентября

19.09.2023, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно эксперту по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрию Бабину, в РФ возможна новая волна ослабления курса рубля после 28 сентября. В интервью с “Газетой.Ru”, он указал на фактор приближения налогового периода, который временно удерживает рубль около локальных минимумов, достигнутых на прошлой неделе. Это, по мнению специалиста, свидетельствует о возможности последующего ослабления рубля после достижения пика фискальных платежей экспортерами, который приходится на 28 сентября. Такой сценарий уже наблюдался в предыдущие несколько месяцев.

На начало торгов рубль демонстрировал умеренное падение, однако затем начал активно укрепляться. Но на старте основной сессии российская валюта потеряла часть своих позиций, отметив основные достижения вторника. По данным Мосбиржи на 15:50 мск, доллар торговался по курсу 96,28 рублей, евро – 103,05 рублей, юань – 13,181 рублей.

В предыдущий день президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ предпринять меры для укрепления курса рубля, считая его ключевым фактором инфляции и главной экономической проблемой в стране на данный момент. Какие именно меры будут приняты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Мнение: О войне в Нагорном Карабахе… Кого поддержать России?

20.09 / Пребывающую в депрессии Боню нашли лежащей на тротуаре: народ бьет тревогу

20.09 / Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других

20.09 / Девочку с 26 пальцами в Индии назвали инкарнацией богини

20.09 / Инопланетяне используют космические лазеры для колонизации планет

20.09 / Как пережить депрессию после отпуска

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Азербайджан начал операцию по ликвидации Арцаха

20.09 / Мнение: О сопровождающих Путина лицах… Неожиданно, правда?

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о ситуации в Карабахе

19.09 / Мнение: «Дефицит кадров, а не денег», рост нефтяных доходов России и борьба с топливной инфляцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика