 

“Любовь с первого взгляда” – Башаров собирается в ЗАГС с девушкой на 13 лет младше

19.09.2023, 19:25, Разное
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Почти год назад Марат Башаров появился на публике с новой избранницей. Его возлюбленной стала коллега по цеху – Ася Борисова, которая младше актера на тринадцать лет. На днях в программе Бориса Корчевникова “Человек и судьба” артист поделился историей знакомства с девушкой.

Как оказалось, первая встреча возлюбленных произошла на работе. Марат Башаров находился на репетиции, как вдруг увидел, как в щелочки смотрит на него неизвестная ему девушка и улыбается. Тогда он испугался и закрыл дверь, однако немного позже понял, что это его судьба и побежал знакомиться.

“Я должен с ней познакомиться, потому что это, наверное, была любовь с первого взгляда”, – поделился Марат Башаров мыслями, которые были у него в тот момент.

К слову, артист уже готовится пойти в ЗАГС с избранницей на 13 лет младше него. Как он рассказал Борису Корчевникову, он не боится наступать на те же грабли, в случае с Асей Борисовой, он убежден, что это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки. Правда, пока еще предложение Башаров не успел сделать, но все чаще думает об этом. Не исключено, что пара выберет для церемонии зал, о котором пишет телеканал “360”.

Что касается скандалов прошлого, где, как всем известно, Марат Башаров поднимал руку на своих бывших супруг, то артист заверил, что молодая избранница доверяет ему. Он убежден, что смог исправиться и больше не повторит прошлых ошибок.


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