Мнение: Отец

Когда родился мой отец, моему деду было уже 60 лет. Отец был самым младшим ребенком в семье, 16-ым.

Дед умер в 1968 году.

Мне было 4 года, но я помню, как похоронили деда. Это произошло в конце июня 1968 года. Деду было 92 года. Дней за 5-6 до смерти он сказал старшему сыну: «Собирай всех…»

Отец тогда работал управляющим районного объединения «Сельхозтехника» Дрожжановского района Татарской ССР. Из Дрожжаного мы и поехали в село Каменка Черемшанского района ТАССР.

Во второй половине дня дед ушел в баню. Попарился, помылся, вернулся, сел на крыльце дома и долго-долго что-то говорил своим сыновьям, дочерям и внукам.

Этого я уже не помню, потому что уснул и меня перенесли спать в машину. Это я помню уже по рассказам взрослых. Сказав что-то каждому из сыновей и дочерей, дед сказал, чтобы до рассвета в дом не заходили. А когда на рассвете зашли в дом, дед лежал в постели. И умер, просто заснув.

Отцу сегодня исполнилось 87. Утром позвонил, поздравил….

Хвала Всевышнему, отец и сегодня вполне бодр. Каждый день гуляет километров по 7-10. Рассчитываю, что и 100 доживет. Всего-то 13 лет осталось.

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