Кардиолог Анастасия Фомичева обсудила заболевания сердца, которые могут возникнуть у подростков

Кардиолог, доктор медицинских наук Анастасия Фомичева обсуждает заболевания сердца, которые могут возникнуть у подростков, и подчеркивает, что многие из них имеют врожденную природу и часто протекают долго без симптомов.

Врожденные пороки сердца, как отмечает Фомичева, часто остаются недиагностированными из-за различных факторов. Она подчеркивает, что эти заболевания могут развиваться незаметно для пациентов. Помимо этого, у подростков могут возникать аритмии – нарушения сердечного ритма. Фомичева уточняет, что аритмии могут быть как наследственными, так и приобретенными вследствие неправильного образа жизни и других факторов. Важно отметить, что при своевременной диагностике и лечении аритмии обратимы.

Инфекционный эндокардит – еще одно сердечное заболевание, которое может возникнуть у подростков в результате осложнений после инфекций, чаще всего бактериальных. Она также упоминает, что вирусные инфекции, простуды и грипп могут негативно повлиять на здоровье сердца подростков и привести к развитию вирусного миокардита. Нелеченый миокардит может стать причиной сердечной недостаточности.

Гипертония – еще одна распространенная проблема среди подростков. Фомичева подчеркивает важность обращения к врачу при появлении новых симптомов, таких как обмороки, одышка, утомляемость, учащенный пульс и боли в груди.