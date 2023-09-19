 

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: полный отказ от сахара не всегда является лучшим решением

19.09.2023, 18:15, Разное
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Многие люди стремятся улучшить свое здоровье и избавиться от лишних килограммов, часто решаясь исключить сахар из своего рациона. Однако опытный врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух делает важное заявление в интервью: полный отказ от сахара не всегда является лучшим решением.

Кашух подчеркивает, что источники сахара могут быть разнообразными, и нельзя пренебрегать теми, которые содержатся в натуральных и полезных продуктах, таких как фрукты, овощи, злаки и молоко. Глюкоза, содержащаяся в них, является важнейшим источником энергии, поддерживая наше чувство бодрости и активность мозга.

Специалистка подчеркивает, что наибольшее внимание следует уделять контролю над количеством добавленного сахара, которое используется пищевой промышленностью. Этот вид сахара присутствует в готовых десертах, выпечке, консервированных продуктах, колбасах, мясных деликатесах, меде и сиропах. Избыток добавленного сахара в ежедневном рационе негативно влияет на состояние сосудов, способствует ожирению и сахарному диабету.

Кашух советует ограничивать потребление добавленного сахара до 6-9 чайных ложек в день для взрослых и 4 чайных ложек для детей. Она также уточняет, что отказ от готовых сладостей в повседневной жизни помогает нормализовать уровни сахара, инсулина и холестерина. Однако на первых этапах этот процесс может вызвать дискомфорт, требуя терпения.

Врач предупреждает, что у некоторых людей могут возникнуть головные боли, изменения настроения и тревожность. Однако с течением времени организм адаптируется к новому рациону, и эти проблемы уходят.


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