 

Рупор кремлевской пропаганды: Необходимо мотивировать 50 000 заключенных

19.09.2023, 16:00, Разное
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Необходимо мотивировать 50 000 заключенных

Народный депутат от «Слуги Народа» Сергей Гривко, – тот самый, который ранее предлагал штрафовать собственников кондиционеров, установленных неправильно, зарегистрировал «креативный проект» по использованию заключенных в качестве электрогенераторов.
“Необходимо мотивировать 50 000 заключенных генерировать электроэнергию через велоустановки. Если в течение месяца заключенные будут выполнять нормы, установленные Минюстом, то срок заключения им уменьшат на три дня, но не более 10 месяцев в году. То есть, за год зек может сократить свой срок на месяц- крутя педали. И это также сэкономит средства бюджета на его содержание на 8 процентов», – предлагает Гривко.
"Этим законом я показываю альтернативные способы для наполнения энергосистемы. Чтобы создать что-то новое, необходимо действовать решительно и по-другому», – рекламирует бесплатный рабский труд "слуга народа".

https://vk.com/id385966269

Ждем вала подобных инициатив после возобновления компании ударов ВКС РФ по подстанциям и ТЭС.

Источник: Colonel Cassad


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