Скандалы: Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета оказалась сенсационной

Почему борт не стали сажать в Омске, а полетели в Новосибирск

Комиссия по расследованию посадки Airbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском продолжает работу. С места ЧП изъяты «черные ящики» — автоматические самописцы бортовой информации. Как сообщили «МК» сразу два источника, сохранившиеся в «черных ящиках» записи внутренних переговоров членов экипажа между собой перед экстренной посадкой позволяют совершенно по-иному посмотреть на ЧП и его причины.

Многие назвали экстренную посадку в поле настоящим чудом. На борту было более 160 человек, включая пассажиров и членов экипажа, и никто из них серьезно не пострадал. До сих пор памятна трагическая ситуация с самолетом «Сухой суперджет» в Шереметьево, когда после экстренной посадки на аэродроме, самолет загорелся и погибли 41 человек, в том числе женщины и дети.

Потому первая реакция на ЧП в Новосибирской области была такая: экипаж — герои, спасли людей. Однако вскоре авторитетные авиационные эксперты, в том числе опытные пилоты, дружно начали критиковать экипаж Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск. Проанализировав появившуюся в Сети запись переговоров летчиков с диспетчерскими службами, они пришли к выводу, что экипажу после того, как отказала одна из трех гидросистем, совершенно не надо было идти на экстренную посадку.

По мнению спецов, самолет вполне спокойно мог сесть в Омске, где были приемлемые погодные условия. Но вместо этого полетел в Новосибирск. Ну, а потом экипаж совершенно необоснованно впал в панику из-за того, что на борту, якобы, кончалось топливо. Это и заставило их пойти на экстренную посадку на колхозное поле с пшеницей.

Если верить расшифровке внутренних переговоров командира воздушного судна и второго пилота, поступившей в распоряжение «МК» (еще раз оговоримся — официального подтверждения ее подлинности нет), подтверждаются первоначальные выводы авиационных экспертов.

Из этических соображений «МК» не публикует эту расшифровку полностью. Текст изобилует ненормативной лексикой. Главное, что следует из текста — топлива хватало с избытком.

«Слушай, а керосина хватит?» — спрашивает на переданной нам расшифровке, как там указано, второй летчик командира воздушного судна, когда тот принял решение не садиться в Омске. «Керосина до ж.., ещё тонна останется», — следует ответ.

Второй пилот, значится в расшифровке, напомнил, что самолет летит с выпущенным шасси, а в этом случае расход топлива увеличивается. На это командир ответил, что ничего страшного: «Видишь (очевидно, показывает на какой-то датчик) — остаток пишет 800 килограмм , тем более посадка с курса».

Из изложенных переговоров становится понятна и логика принятия решения не сажать самолет в Омске, а лететь в Новосибирск. Командир говорит: «В Новосиб (Новосибирск. — «МК») пойдём». Второй пилот на это замечает: «Сесть же здесь (в Омске — «МК») можно, я посчитал, все проходит».

Командир воздушного судна, согласно расшифровке, на это замечает второму пилоту: «Заторчим на сутки, пока бригаду (видимо, имеется в виду ремонтная бригада. — «МК») пришлют, а в Новосибе база, наши договорятся, отремонтируют за три часа, домой полетим».

Однако до «Новосиба» самолет так и не долетел. Приземлился на поле.

Сергей Савельев

Оригинал материала: “Московский комсомолец”