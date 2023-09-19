Значительный рост уверенности российских работников в сохранении своей текущей занятости

Согласно опросу, проведенному порталом hh.ru, 41% россиян теперь чувствуют себя уверенно в том, что их не уволят с их нынешнего места работы. Этот процент стал рекордом с 2021 года, когда такие уверенности высказывали всего лишь 39% респондентов.

Исследование было проведено с 26 июля по 31 августа и включило в себя участие 10 тысяч человек, с результатами, предоставленными порталом РБК. По данным hh.ru, наиболее оптимистичными в отношении поиска работы по своей специальности являются работники в сфере торговли и рабочий персонал. За последний год количество вакансий для них увеличилось на 52%, а для второй категории на 62%. Сотрудники в сфере обслуживания также выразили уверенность в том, что смогут найти работу в течение трех месяцев. В то время как работники в сфере искусства и медиа, а также в IT-секторе считают поиск новой работы более сложной задачей.

Портал отмечает, что в первом полугодии интерес к поиску работы в интернете снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Единственным регионом, где поисковые запросы о работе остались на уровне двухлетней давности, оказался Северо-Кавказский регион.

По данным сервиса “Авито Работа”, спрос на сотрудников с минимальным опытом или даже без него увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, работодатели сообщают, что найти вчерашних выпускников становится все сложнее, так как на рынке наблюдается дефицит кадров, и требования к руководству становятся более жесткими.