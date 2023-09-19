Оргкомитет Евровидения: санкции не помешают ансамблю «Русская песня» выступить на конкурсе

Представитель оргкомитета «Евровидения» Ребекка Алмейда заверила, что ансамбль «Русская песня» сможет беспрепятственно выступить на следующем конкурсе в 2024 году.

По её словам, информация о якобы существующих санкциях совершенно не соответствует действительности.

– Мы никогда не вводили никаких ограничений против Израиля и не собираемся этого делать, – заверила она. – Некоторые противоречия, которые существуют у Брюсселя с Иерусалимом, не мешают коллективам из этой страны выступать у нас и даже побеждать, как это было в 2018 году.

Организатор напомнила:

– 2019 году «Евровидение» проходило в Тель-Авиве «практически без эксцессов», поэтому санкций в отношении израильских музыкантов не предусматривается. Хочу заверить коллектив и лично его руководителя товарища Гершковича: мы вам рады, если вас выдвинут – приезжайте в Мальмё и не беспокойтесь ни о чём.

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