Скандалы: «Самолеты со штабелями наличных долларов перестали летать из Америки в Россию»

Валютные средства россиян перетекают из российских банков за рубеж и «под подушки»

В России продолжается постепенное ослабление валютных ограничений. Очередной шаг по либерализации этой сферы был сделан 7 сентября: ЦБ РФ разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в их кассы до 9 апреля 2022 года. Еще в марте прошлого года Центробанк заявил, что полностью отказаться от валютных ограничений не сможет до тех пор, пока с нашей страны не будут сняты санкции, однако по мере стабилизации ситуации будет постепенно ослаблять контроль. Что ждать россиянам от изменений на валютном рынке, «МК» рассказал глава аналитического отдела банка БКФ Максим Осадчий.

— Запрет на продажу «старой» валюты действовал почти полтора года. Зачем Банк России вводил его в марте прошлого года?

— В тот момент нужно было снизить риск валютной ликвидности. И в случае повторения «набега» вкладчиков на банки, как это было сразу после начала спецоперации, у кредитных организаций была бы «подушка» валютной ликвидности.

— А почему тогда в этом сентябре ограничение было отменено?

— Видимо, расчет регулятора на то, что банки выкинут на рынок наличную валюту и тем самы, укрепят рубль, который за летние месяцы изрядно ослаб, особенно в ходе обвала в середине августа. Тем более что американская валюта опять коварно пытается пробить уровень в 100 рублей за доллар.

— Можно оценить объем «старой» наличной валюты, то есть поступившей в кассы банков до 9 апреля 2022 года?

— Грубая оценка может быть сделана на основе двух параметров. Первый — известный объем наличной валюты на 1 февраля 2022 года. Напомню, что после начала СВО Центробанк перестал публиковать эту статистику. Так вот на указанную дату объем наличной валюты составлял $13,7 млрд. Второй параметр — это прирост запаса наличной валюты у населения за февраль – март 2022 года. Он составил $14,4 млрд. Хочу заметить, что статистику «подподушечной валюты» Банк России не перестал публиковать и после начала спецоперации. Однако, понятно, эти данные не являются точными, так как не учитывают, например, ввоз-вывоз наличной валюты без декларирования. Явная нестыковка: население получило на $0,7 млрд больше, чем было в кассах банков на 1 февраля 2022 года.

— Удивительно! Неужто контрабанда?

— Вряд ли. Следует учесть помощь, оказанную ЦБ РФ банкам во время острой фазы валютного кризиса. Недаром же регулятор, начиная с 2015 года, после «крымской весны» и валютного кризиса конца 2014 года, накопил огромный запас наличной валюты: $37,7 млрд на 1 января 2022 года. Затем эта статистика также перестала публиковаться.

Сразу после начала спецоперации США и ЕС ввели эмбарго на поставки в Россию наличных долларов и евро, соответственно. Так что банки не могли ввезти наличную «токсичную» валюту из-за рубежа. Самолеты со штабелями наличных долларов перестали летать из США в Россию.

— Валютные ограничения в последние месяцы регулятор постоянно снимает…

— Это так. Но до полной либерализации валютного рынка еще далеко. Например, Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

— Эти ограничения распространяются только на «токсичные» валюты?

— Нет, это распространенное заблуждение. На самом деле оно распространяется на все иностранные валюты — и «дружественные» и «недружественные». Тем не менее, доля вкладов в «нетоксичных» валютах, главным образом в юане, неуклонно растет. Соответственно, доля вкладов в «токсичных» валютах, главным образом долларах и евро, падает. Так, на 1 августа 2023 года доля вкладов в «нетоксичных» валютах достигла 15,3%, тогда как 1 апреля 2022 года составляла всего 0,4%.

— К каким негативным последствиям ведут ограничения валютного рынка?

— К оттоку валютных средств россиян из отечественных банков и к перетоку этих средств в зарубежные банки. По самым свежим опубликованным данным ЦБ, за январь-июль 2023 года вклады россиян в иностранных банках выросли на $9,8 млрд, а в российских банках — сократились на $10,7 млрд. Переток валютных средств россиян из наших в иностранные банки — одно из следствий ограничений на валютные вклады, введенных в марте прошлого года, когда произошло «полузамораживание» валютных вкладов.

— Этот отток как-то негативно влияет на курс рубля? Или такого объема недостаточно, чтобы ослабить нацвалюту?

— Основной эффект в ослабление рубля вносит не отток частного капитала за рубеж, а рост импорта на фоне снижения экспорта.

— Почему ЦБ не отменит ограничения в части «дружественных» валют?

— А вот это непонятно. Видимо, из соображений упрощения регулирования и надзора.

— На последней пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что предложение банкиров ввести лимиты на вывод физлицами рублевых средств за границу — мера неэффективная и «не сработает» с точки зрения влияния на валютные курсы. Вы согласны с этим тезисом?

— Однозначно. Капитал найдет «дырки» в любом занавесе, даже железном, поэтому лучше действовать не запретами и ограничениями, а создавая экономические и финансовые стимулы для того, чтобы капитал проявлял патриотизм и оставался на родине.

— Ну а что делать обычным россиянам со своими валютными вкладами?

— Пока на них действуют ограничения ЦБ РФ, открывать валютные вклады в российских банках неразумно. По одной простой причине: в марте 2022 года валютные сбережения были «полузаморожены», то есть выплаты с вкладов осуществляются не в валюте, а в рублях, причем в случае поступления валюты с 9 сентября 2022 года — по внутреннему (читай: произвольному) курсу банка. Причем это ограничение введено на все валютные вклады — и в токсичных, и в дружественных валютах. Валютные вклады оказались разве что чуть менее опасны, чем валютная ипотека.

Что касается валютных вкладов в зарубежных банках, то тут еще больше проблем. Во-первых, фактически во многих зарубежных странах начались в той или иной форме гонения на россиян, причем независимо от их политической позиции, статуса и прочих факторов. На российские паспорта косо смотрят во многих зарубежных банках, россиян «выдавливают» из глобального финансового пространства. Во-вторых, «железный занавес» все больше нависает над Россией, в частности, из-за санкций, и может создаться ситуация, когда вы находитесь здесь, а деньги — там, «за бугром», и добраться, долететь или доползти до своих денег вам уже не удастся.

Однако валютную диверсификацию еще никто не отменял. Риски, в том числе, валютные необходимо снижать, нельзя «все яйца складывать в одну корзину». Раз валютные вклады в российских банках несут большие риски, россиянам приходится уходить в наличную валюту. Что мы и наблюдаем.

— Стоит ли отказываться от долларов и евро?

— От наличных? Не стоит. Равно как не стоит покупать наличные юани без конкретной необходимости. Не следует забывать и про вечные ценности: золото и другие драгоценные металлы.

Наталия Трушина

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Московский комсомолец”