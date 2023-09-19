 

Врач-инфекционист Елена Мескина рекомендует россиянам провести осенние анализы крови

19.09.2023, 14:30, Разное
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Врач-инфекционист Елена Мескина рекомендует россиянам провести осенние анализы крови, чтобы беречь свое здоровье. В интервью она подчеркнула, что осень – это период повышенного риска для заболеваний, включая сезонные инфекции, и поэтому важно обратить внимание на некоторые ключевые показатели крови.

Врач советует начать с проверки уровня инсулина в крови. Инсулин – это гормон, который играет важную роль в переносе глюкозы из крови в другие ткани. Нормальный диапазон уровня инсулина составляет от 2,6 до 24,9 микрограмм на миллилитр. Повышенное содержание инсулина может свидетельствовать о проблемах, таких как ожирение, в то время как его низкий уровень может указывать на проблемы с поджелудочной железой и диабетом I типа.

Еще одним важным показателем является уровень магния в крови. Этот микроэлемент имеет влияние на здоровье костей, сердечно-сосудистую систему, артериальное давление, сон и предотвращение судорог. Недостаток магния может привести к нарушению всасывания других важных микроэлементов, таких как кальций и калий, в кишечнике.

Анализы крови осенью могут дать ценную информацию о вашем здоровье и помочь выявить потенциальные проблемы. Это важный шаг в заботе о вашем физическом благополучии в этот период повышенных рисков.


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