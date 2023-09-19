Мнение: Байден оскорбил Путина?

В ТОПе новостей Яндекса сообщение, что президент США Джо Байден негативно высказался про президента России Владимира Путина.

Оказывается, Байден назвал Путина диктатором и заявил, что не встанет с ним на одну сторону.

А я успел подумать, что президент США высказался в отношении президента моей страны в стилистике зампреда Совбез России Дмитрия Медведева. Тот-то вообще не сдерживает себя в выражениях.

Вот, к примеру, слова Медведева про Байдена «отлитые в граните» два месяца назад: «Сонный маразматик Байден…»



отсюда

К слову. С 11 сентября Дмитрий Анатольевич ничего не пишет в своем Telegram-канале. Переживаю. Уж не приболел ли зампред Совбеза России?

На снимке: Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, июль 2021 года, фотография отсюда

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