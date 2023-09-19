Мнение: Зона принудительного вегетарианства теперь на Западе

Обычный урок в американской школе. Старшеклассники сидят за партами. Карту США закрывает радужный флаг. Немолодая белая учительница честно пытается повредить повесточкой психику учеников. В кабинет врывается чернокожая мама, чтобы остановить непотребство — она не собирается разрешать школе превратить её Тайрона в срамца.

Вот видео (ссылка). Переведу диалог:

Мама: *сдирает радужный флаг*

Учительница: Подождите! Что вы делаете?!

Мама: *комкает флаг, как тряпку* Нет! Я не за это плачу свои налоги! *Швыряет флаг в урну*

Учительница: Вон отсюда!

Мама: Почему вы повесили это перед школьниками?

Учительница: Это часть обучения…

Мама: Нет! Это не часть чего бы то ни было! Мы этого не заказывали! Мы платим вам, чтобы вы учили школьников истории, и вот чему вам следует их учить.

Учительница: Это общественная школа, маленькая леди…

Мама: С вами покончено!

Учительница: Вон отсюда! *пытается вынуть радужный флаг из урны*

Мама: *не разрешает вынуть радужный флаг из урны*. Нет! Флаг находится ровно там, где ему самое место, в мусоре! *переставляет корзину с мусором за спину*. Я ращу своего сына мужчиной, и я не позволю вам повесить этот флаг!

Учительница: Я звоню в охрану *что-то набирает на телефоне*

Мама: Я не позволю вам учить детей тому, от чего я пытаюсь их огородить!

Школьник: Я предупреждал вас, что так будет. Я предупреждал вас, что кто-то из родителей придёт в ярость.

Мама: Вы должны учить истории!

Учительница: *говорит в телефон* 33, пожалуйста. *поворачивается к маме* Заткнись! Вон отсюда!

Мама: Я никуда не уйду. Мой сын не провалит экзамен из-за того, что вы завесили карту США радужным флагом!

Это проблема левой коалиции на Западе — меньшинства плохо сочетаются друг с другом. Пока белые англосаксы жалобно ноют в соцсетях, покорно наблюдая за уничтожением своего народа, негры и мусульмане активно протестуют против повестки. Проблема, однако, вполне решаемая, так как никакой организации у противников повестки нет. Вспыхивающие то тут, то там стихийные очажки сопротивления — вот типа этой пышащей благородным гневом родительницы — технично гасят, так что общее направление движения остаётся тем же.

К примеру, мэр Лондона изложил на днях новый амбициозный план по снижению уровня жизни англичан (ссылка).

Основные пункты плана:

— отмена частных автомобилей;

— запрет на потребление мяса и молочных продуктов;

— «рационирование» новой одежды до трех единиц в год на человека;

— ограничение коротких авиаперелетов до одного раза в три года;

— строить дома не из стали с цементом, а из дерева.

Вот серьёзно, чем дальше, тем больше Запад напоминает СССР…

В плане фигурирует дата 2030, так что действовать британцам надо уже сейчас. Любой из пунктов вызовет протесты граждан и серьёзные проблемы в экономике, так что разумно вводить новые правила постепенно. К примеру, начать постепенно повышать налоги, чтобы простые британцы не взбунтовались. В следующем году — дополнительные 20% налога на мясо. В 2025 — 50%. К 2030 — 500%, чтобы мясо могла позволить себе только элита.

Параллельно вводить карательные налоги на одежду, на цемент, на «сверхнормативные» авиаперелёты и так далее. Как раз получится удобно: экономика сократится за счёт схлопывания углеродно-вредных отраслей, но дополнительные налоги позволят поддержать страдающий бюджет.

Ну а что касается чернокожих мам, буянящих в школах, или мэров небольших городков, запрещающих радужные флаги по причине грубого противоречия шариату, то на них можно не обращать внимания. Мэр Лондона полностью «свой», а мэр Хамтрамка (население 28 тысяч) пусть запрещает, что хочет — в рамках своих крайне ограниченных полномочий.