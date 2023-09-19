Анатолий Чубайс: портрет

Трудно найти в нашей прекрасной стране более одиозного человека, чем Анатолий Чубайс. «Панорама», как самое авторитетное русскоязычное СМИ в мире, регулярно публикует взвешенные и достоверные материалы о деятельности автора ваучерной приватизации.

Прогрессивные инициативы Чубайса

Десяткам миллионов россиян Чубайс запомнился приватизацией и реформами, по итогам которых некоторые граждане потеряли почти все свои сбережения. Только за одни сутки в августе 1998 года Чубайс заработал миллиард долларов и впоследствии называл дефолт «лучшим днём в своей жизни».

Но даже после этого выдающийся реформатор не успокоился и продолжил выступать с инициативами – ввести налоги на возраст, пересмотреть итоги «грабительской» приватизации жилья, ликвидировать общественный транспорт и заставить россиян платить за электричество на 3 месяца вперёд.

«Слишком много рожают, особенно бедные»

Чубайс неоднократно пытался посягнуть на святые для любого русского человека вещи – материнство и детство. Он призывал выдавать вместо материнского капитала выучеры, ограничить бесплатное школьное образование тремя классами, отказаться от пожертвований детским домам, ввести налог на материнство и ограничить рождаемость в малообеспеченных семьях.

«Подельник Ельцина и Горбачёва»: Пекин и Пхеньян против Чубайса

В Китае давно раскусили истинный облик Чубайса и неоднократно указывали либералу на его место. В 2019 году министр КНР по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался пожимать руку человеку, который в Поднебесной «имел бы робу и лагерный номер, а не богатства и власть».

Либералы из российского Минфина и ЦБ сумели в 2023 году организовать назначение Чубайса президентом банка BRICS, однако уже через неделю Пекин в ультимативной форме потребовал отправить «подельника Ельцина и Горбачёва» в отставку, что и было исполнено.

В ответ на справедливую критику, глава «Роснано» пытался принизить экономические успехи Китая, при этом хотел передать в аренду Пекину мавзолей и тело Ленина.

Не отстают от Китая и северокорейские товарищи – показательно, что пресс-служба Ким Чен Ына вырезала Чубайса из официального фотоотчёта визита в Россию.

Поклонники Чубайса в России

Но не все граждане России осуждают Анатолия Борисовича. Например, супружеская пара из Калуги назвала своего ребёнка Чубайсом, а часть россиян вообще хотели бы видеть его премьер-министром. Однако после того, как либерал сравнил льготников с «пиявками, которые присосались в бюджету», его рейтинг резко упал.

Попытки Запада обелить своего агента

Западная пропаганда пытается создать положительный образ Чубайса. Весьма типична статья в Bloomberg, согласно которой именно он спас от краха российскую экономику. В 2021 году Анатолий Борисович был в шаге от получения Нобелевской премии по экономике, а спустя год королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

Незавидная участь двойника Чубайса

Ничто человеческое Анатолию Борисовичу не чуждо, ещё в 2019 году в «Сколково» прошёл конкурс его двойников. Ожидаемо в нём победил ирландский актёр Роб Киллиган. Впоследствии двойник пострадал из-за своего сходства с российским либералом – патриотически настроенный россиянин напал на его в Таиланде. Поэтому если вы чем-то похожи на бывшего главу «Роснано», рекомендуем учитывать этот момент при выборе места для отдыха.

Закат карьеры

Поняв, что в политике ему делать нечего, Чубайс принял предложенную ему должность главы Пенсионного фонда. Буквально через несколько дней после назначения, он привлёк американских экспертов для подготовки пенсионной реформы в России. Инициативы провалились и Чубайс перешёл на позицию главы Сбербанка.

Итогом трудовой деятельности реформатора стал обыск в его доме. Даже бывалые следователи были шокированы найденными вещдоками – коробки из-под ксероксов, золотые унитазы, выпотрошенные стулья и макет апарт-отеля.

Не заладилась жизнь Чубайса и после его бегства из нашей прекрасной страны. Эрдоган обвинил его в рекордном росте инфляции в Турции. Оставшись у разбитого корыта, он попытался продать награбленное в России – незаконно приватизированные Спасскую башню Кремля и московское метро.

Но пока в России ещё остаются политики и чиновники, заражённые бациллой экономического либерализма и отвергающие преимущества государственного планирования, история Чубайса не закончена. Поэтому «Панорама» будет и дальше подробно освещать его деятельность.

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