 

Врач Бурнацкая: пожилым людям осенью важно восполнять нехватку кальция и витамина D

19.09.2023, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Осенью, с уменьшением светового дня и убыванием солнечных лучей, иммунитет становится особенно уязвимым. Этот период особенно затрагивает пожилых людей, считает доктор терапевт Светлана Бурнацкая.

Врач подчеркивает, что дефицит солнечного света приводит к недостатку витамина D, который играет важную роль в поддержании иммунной системы организма. Поэтому важно для пожилых людей восполнить этот дефицит осенью. Медик советует проверить уровень витамина D в крови и проконсультироваться с врачом относительно необходимости его приема.

Чтобы компенсировать недостаток витамина D, можно включить в рацион жирную рыбу, икру, печень трески, говяжью печень, сыры и молочные продукты, если нет противопоказаний.

Кроме того, важно уделять внимание кальцию в рационе. Недостаток витамина D мешает организму правильно усваивать кальций, что может привести к проблемам с волосами, кожей, ногтями и зубами.

Осенью и зимой важно беречь свое здоровье, и пополнение витамина D и кальция может стать одним из ключевых шагов в поддержании иммунитета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Мнение: О войне в Нагорном Карабахе… Кого поддержать России?

20.09 / Пребывающую в депрессии Боню нашли лежащей на тротуаре: народ бьет тревогу

20.09 / Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других

20.09 / Девочку с 26 пальцами в Индии назвали инкарнацией богини

20.09 / Инопланетяне используют космические лазеры для колонизации планет

20.09 / Как пережить депрессию после отпуска

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Азербайджан начал операцию по ликвидации Арцаха

20.09 / Мнение: О сопровождающих Путина лицах… Неожиданно, правда?

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о ситуации в Карабахе

19.09 / Мнение: «Дефицит кадров, а не денег», рост нефтяных доходов России и борьба с топливной инфляцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика