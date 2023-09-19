Врач Бурнацкая: пожилым людям осенью важно восполнять нехватку кальция и витамина D

Осенью, с уменьшением светового дня и убыванием солнечных лучей, иммунитет становится особенно уязвимым. Этот период особенно затрагивает пожилых людей, считает доктор терапевт Светлана Бурнацкая.

Врач подчеркивает, что дефицит солнечного света приводит к недостатку витамина D, который играет важную роль в поддержании иммунной системы организма. Поэтому важно для пожилых людей восполнить этот дефицит осенью. Медик советует проверить уровень витамина D в крови и проконсультироваться с врачом относительно необходимости его приема.

Чтобы компенсировать недостаток витамина D, можно включить в рацион жирную рыбу, икру, печень трески, говяжью печень, сыры и молочные продукты, если нет противопоказаний.

Кроме того, важно уделять внимание кальцию в рационе. Недостаток витамина D мешает организму правильно усваивать кальций, что может привести к проблемам с волосами, кожей, ногтями и зубами.

Осенью и зимой важно беречь свое здоровье, и пополнение витамина D и кальция может стать одним из ключевых шагов в поддержании иммунитета.