В августе текущего года портфельные инвестиции в развивающиеся рынки сократились впервые с осени 2022 года

В августе текущего года портфельные инвестиции в развивающиеся рынки сократились впервые с осени 2022 года, согласно отчету Института международных финансов (IIF) из Вашингтона. Общий объем снизился на $15,5 миллиарда. При этом инвестиции в акции уменьшились на $21,5 миллиарда, тогда как в облигации наблюдался приток в размере $6 миллиардов. В июле суммарный приток средств на развивающиеся рынки составлял $32,8 миллиарда: $17,6 миллиарда вложили в акции и $15,2 миллиарда в долговые обязательства.

За первые восемь месяцев текущего года отток средств из Китая составил $13,1 миллиарда, в то время как приток капитала в другие развивающиеся страны достиг $139,5 миллиарда. Наибольший отток средств в августе был зарегистрирован с китайского рынка акций, составив рекордные $14,9 миллиарда (в июле инвестиции в акции выросли на $7,7 миллиарда, а в июне на $1,9 миллиарда). Отток средств из китайского рынка облигаций составил $5,1 миллиарда. Эта динамика связана с ухудшением ожиданий в отношении скорого восстановления экономики Китая. Инвесторов также разочаровали ограниченные меры поддержки экономики, предпринятые китайскими властями (стоит отметить, что в конце месяца они были расширены; см. “Ъ” от 1 сентября).

Продолжающийся спад на рынке недвижимости также мешал росту инвестиций в китайские акции. Вложения в этот сектор сокращались в августе в восемнадцатый месяц подряд. Однако данные за август (включая показатели промпроизводства и розничных продаж) свидетельствуют о том, что темпы восстановления китайской экономики немного ускорились (см. “Ъ” от 18 сентября).

На других развивающихся рынках также отмечается отток средств с рынков акций в августе, составивший $6,6 миллиарда (максимум с сентября 2022 года). IIF ожидает, что уже в ближайшей перспективе отток капитала сменится притоком, обосновывая это тем, что прогнозы для экономики США становятся более оптимистичными, а темпы инфляции продолжают замедляться. Следует напомнить, что в прошлом году отток инвестиций с развивающихся рынков был обусловлен, в частности, рисками рецессии в нескольких крупных экономиках, включая США (см. “Ъ” от 8 июля 2022 года). Инвестиции в долговые обязательства развивающихся стран остаются привлекательными для инвесторов, и в августе приток средств в облигации этих государств (за исключением Китая) составил $11 миллиардов.