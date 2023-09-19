Знаки начала диабета: сухость во рту, жажда и изменения в пищевых привычках

Эндокринолог Юлия Прохорова пояснила о ранних симптомах диабета в прямом эфире, организованном пресс-центром «МК». Она подчеркнула, что ощущение сухости во рту и увеличенное потребление воды могут быть ключевыми признаками начинающегося диабета.

Пациенты, начинающие болеть диабетом, обычно испытывают сильную жажду и пьют до 5 литров жидкости в день, предупредила врач. Помимо этого, учащенное мочеиспускание также может свидетельствовать о начале заболевания. Доктор Прохорова подчеркнула, что особое внимание следует уделить пищевым привычкам. Изменения в диете, а также увлечение углеводными продуктами и сладкими напитками могут также указывать на начало диабета.

“Зачастую люди на начальных стадиях диабета предпочитают пищу, богатую быстрыми углеводами и различные сладкие напитки”, — подчеркнула эндокринолог.

По словам доктора Прохоровой, при параллельном проявлении симптомов, таких как зуд кожи и увеличенное потребление воды, важно как можно быстрее обратиться к врачу для оценки уровня сахара в крови и выяснения возможного начала диабета.