 

Как Петров расстался с Милославской: история шокирующего предательства

19.09.2023, 10:40, Разное
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На днях 34-летний Александр Петров сообщил, что заключил брак с 22-летней Викторией, с которой недавно познакомился на улице. Новость стала шоком для поклонников, которые считали, что актер состоит в романтических отношениях с актрисой Стасей Милославской.

Милославская, как оказалось, тоже думала, что встречается с Петровым, пока не узнала о его внезапной женитьбе. Как сообщает телеграм-канал “Антигнянец”, Стася узнала о разрыве с Александром за несколько минут до публикации снимка актера из загса. Так, история любви двух артистов закончилась шокирующим предательством.

Кстати, Петрова поздравила с женитьбой его бывшая возлюбленная Ирина Старшенбаум, за что многие ее осудили. Мол, нельзя поддерживать такое безрассудство. Да, часть публики раскритиковала Александра за поспешное решение о заключении брака. Но артист дал понять, что ничье мнение не касается его личной жизни.

После расставания с Александром Петровым Стася Милославская ударилась в работу. Многие подумали, что так актриса решила отвлечься от предательства экс-возлюбленного. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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