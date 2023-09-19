 

Американец, продавший обе почки за iPhone 13 и iPhone 14, попросил Apple сбавить темпы выхода новых моделей

19.09.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

27-летний житель американского города Элко Райан Бакли, известный как человек, продавший обе свои почки за новые iPhone, раскритиковал корпорацию Apple за слишком частый вывод на рынок новых аппаратов.

По его словам, после презентации iPhone 15 он уже не знает, где взять денег на новый флагман.

Раньше американец получал деньги с помощью своего YouTube-канала про гаджеты Apple, но корпорация прислала страйк на его видео из-за незаконного использования товарного знака и Бакли остался без монетизации. На работу устраиваться он не захотел, поскольку это отвлекло бы его от просмотра и чтения обзоров в интернете.

– Я слышал, что крупная фармакологическая компания, выполняющая военный заказ, хотела купить фрагмент мозга живого человека. Я подумал: живой человек? Это же именно про меня! Они сказали, что без этого участка мозга скорее всего можно жить, – вспоминает Бакли. – После презентации я позвонил им, но они сказали, что я им почему-то не подхожу.

Американец также хотел заработать денег, поставив рекорд для книги Гиннесса, как человек, способный без умолку говорить о продукции Apple в течение 1000 часов, однако и здесь ему не повезло: составители справочника сообщили, что этот рекорд давно установлен, а представители юридического отдела Apple заявили о готовности немедленно отсудить выигрыш, поскольку он будет «получен преимущественно благодаря интеллектуальному труду, принадлежащему корпорации».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Мнение: О войне в Нагорном Карабахе… Кого поддержать России?

20.09 / Пребывающую в депрессии Боню нашли лежащей на тротуаре: народ бьет тревогу

20.09 / Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других

20.09 / Девочку с 26 пальцами в Индии назвали инкарнацией богини

20.09 / Инопланетяне используют космические лазеры для колонизации планет

20.09 / Как пережить депрессию после отпуска

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Азербайджан начал операцию по ликвидации Арцаха

20.09 / Мнение: О сопровождающих Путина лицах… Неожиданно, правда?

20.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о ситуации в Карабахе

19.09 / Мнение: «Дефицит кадров, а не денег», рост нефтяных доходов России и борьба с топливной инфляцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика