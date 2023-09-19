Американец, продавший обе почки за iPhone 13 и iPhone 14, попросил Apple сбавить темпы выхода новых моделей

27-летний житель американского города Элко Райан Бакли, известный как человек, продавший обе свои почки за новые iPhone, раскритиковал корпорацию Apple за слишком частый вывод на рынок новых аппаратов.

По его словам, после презентации iPhone 15 он уже не знает, где взять денег на новый флагман.

Раньше американец получал деньги с помощью своего YouTube-канала про гаджеты Apple, но корпорация прислала страйк на его видео из-за незаконного использования товарного знака и Бакли остался без монетизации. На работу устраиваться он не захотел, поскольку это отвлекло бы его от просмотра и чтения обзоров в интернете.

– Я слышал, что крупная фармакологическая компания, выполняющая военный заказ, хотела купить фрагмент мозга живого человека. Я подумал: живой человек? Это же именно про меня! Они сказали, что без этого участка мозга скорее всего можно жить, – вспоминает Бакли. – После презентации я позвонил им, но они сказали, что я им почему-то не подхожу.

Американец также хотел заработать денег, поставив рекорд для книги Гиннесса, как человек, способный без умолку говорить о продукции Apple в течение 1000 часов, однако и здесь ему не повезло: составители справочника сообщили, что этот рекорд давно установлен, а представители юридического отдела Apple заявили о готовности немедленно отсудить выигрыш, поскольку он будет «получен преимущественно благодаря интеллектуальному труду, принадлежащему корпорации».

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