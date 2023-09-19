 

Это могло бы изменить ход исторических событий – стали известны новые факты о фильме “Иван Васильевич меняет профессию”

19.09.2023, 8:15, Разное
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Совсем недавно у культовой комедии “Иван Васильевич меняет профессию” был юбилей. 50 лет назад фильм Леонида Гайдая запал в сердца многих. Несмотря на то, что уже прошло столько времени с премьеры картины, споры о том, что же хотел донести до зрителя режиссер ведутся до сих пор.

Роман Злотников, написавший трилогию романов “Царь Фёдор”, решил пофантазировать, как путешествие Ивана Грозного в советскую Россию могло бы изменить ход исторических событий в времена его правления. Писатель вспоминает, как в одном из эпизодов фильма Иван Грозный приходит в ярость от того, что Борис Годунов правит.

Несмотря на негативное отношение в сторону правления первого царя из династии Годуновых, Злотников убежден, что оно сложилось благоприятно для Руси. Тогда были созданы новые города и подписаны договоры. И если бы такое путешествие Ивана четвертого состоялось, это бы как-то “компенсировало отсутствие Бориса Годунова”. Более того, возможно царь бы задался вопросом наследства.

Еще Роман Злотников считает, что намного раньше мог бы появиться и первый российский университет, если бы Иван Грозный, смог бы попутешествовать во времени.

“Вследствие этого появится на сто – сто пятьдесят лет раньше”, – цитирует Царьград писателя.


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