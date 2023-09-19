 

Jamais vu и его загадочный эффект, влияющий на сознание

19.09.2023, 7:06, Разное
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Дежавю и его роль в системе памяти

Недавние исследования психологов и нейрофизиологов позволили нам лучше понять, как работает наш разум. Исследователи обнаружили, что дежавю – это не случайное явление, а скорее окно в работу нашей системы памяти. В основе дежавю лежит рассинхронизация между частью мозга, ответственной за распознавание знакомых ситуаций, и реальностью. Таким образом, дежавю можно рассматривать как своего рода «проверку фактов» для нашей памяти.

Jamais vu – странное явление

Однако, существует противоположное явление, которое исследователи называют «jamais vu». Это чувство возникает, когда что-то, что мы считаем знакомым, вдруг кажется нереальным или новым. В рамках недавнего исследования, которое было удостоено Нобелевской премии по литературе, ученые начали исследовать механизм, лежащий в основе «jamais vu».

Этот феномен может проявиться в разных ситуациях. Музыканты могут испытать «jamais vu», когда они играют музыкальный отрывок, который им кажется чрезвычайно знакомым, но внезапно ощущают его нереальность. А в жизни, вы, возможно, также сталкивались с этим, когда возвращались в знакомое место и вдруг чувствовали, что видите его совершенно «новыми глазами».

«Jamais vu» – это явление, гораздо реже встречающееся, чем дежавю, и оно может быть еще более странным и тревожным. Люди описывают его как потерю смысла в знакомых вещах, когда они смотрят на них снова и снова. В нашем исследовании, участники останавливались в попытке писать одно и то же слово многократно, потому что это начинало казаться им неправильным и чужим. Это чувство «jamais vu» проявлялось через скуку, боль в руке и странное ощущение.

Эксперименты с jamais vu

Исследователи решили провести эксперименты, чтобы лучше понять «jamais vu». В первом эксперименте 94 студента многократно записывали одно и то же слово, и оказалось, что около 70% из них почувствовали «jamais vu» спустя примерно одну минуту. Во втором эксперименте использовалось слово «the», и 55% участников перестали писать после 27 повторений, ощутив странное чувство потери смысла.

Явление «jamais vu» продолжает оставаться загадкой, но оно помогло расшифровать один из странных аспектов нашей памяти и восприятия. Как оказалось, это не новинка в научных кругах – первые наблюдения за «потерей ассоциативной силы» в словах сделала Маргарет Флой Уошберн еще в 1907 году.


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