Мнение: О шокирующем признании генсека НАТО… Украинского кризиса могло не случиться?

Чёрт, даже не знаю, как с этим признанием быть…

В голове крутится фраза из детского стишка «Дедушка старый, ему всё равно». А интернет подсказывает, что генсек #НАТО Йенс Столтенберг через несколько месяцев покидает свой пост, и ему действительно уже всё равно. Потому он может резать правду-матку.

Он её и режет — без анестезии.

Вот что он говорит. «Осенью 2021 года президент [России Владимир] Путин сделал заявление и фактически отправил проект договора, который он хотел, чтобы НАТО подписала, с обещанием прекратить дальнейшее расширение НАТО. Вот что он нам прислал. И это было предварительным условием “невторжения” в Украину. Конечно, мы этого не подписывали. Произошло обратное. Он хотел, чтобы мы подписали это обещание и никогда не расширяли НАТО. Он хотел, чтобы мы убрали нашу военную инфраструктуру у всех союзников, которые вступили в НАТО с 1997 года, то есть половину НАТО, чтобы мы убрали НАТО из всей Центральной и Восточной Европы. Мы это отвергли. Поэтому он пошёл на Украину, чтобы не допустить, чтобы НАТО ещё больше приблизилась к его границам».

Ну, во-первых, «он хотел… чтобы мы убрали НАТО из всей Центральной и Восточной Европы» — это чистейшей воды спекуляция. Убрать новую военную инфраструктуру, построенную в 2000-х гг. вразрез с принципами «Основополагающего акта #Россия — НАТО», это совсем не то же, что Альянсу «убраться из всей Центральной и Восточной Европы». Владимир #Путин не требовал, чтобы принятые после этой даты страны-члены покинули Блок. Он всего лишь настаивал, чтобы НАТО убрало несколько новых инфраструктурных объектов, по его мнению, угрожавших российской безопасности — базу ПРО «Aegis Ashore» в районе Девеселу в Румынии плюс радар в Польше. И торги по этому поводу шли давно, о чём Йенс Столтенберг как их участник просто не мог не знать.

Во-вторых, как ни крути, словами о намерении Владимира Путина «не допустить, чтобы НАТО ещё больше приблизилась к его границам», генсек Альянса косвенно подтвердил, что именно такие планы в отношении Украины имели место быть. Хотя на публику их существование отрицалось. И тут тоже понятно, что когда политики говорили, мол, вступление Украины в НАТО — вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня, они вполне имели в виду день послезавтрашний. Тем более, что у России уже был печальный опыт устных обещаний «ни на дюйм не приближаться»…

А в-третьих… Блин, да если тысяч и тысяч жертв можно было избежать, просто демонтировав пару ракетных установок и один радар, то… Я даже не знаю, как назвать подобную «принципиальность». Преступной?

Что за самонадеянность побуждала взрослых и мудрых европейских политиков упираться рогом по такому ничтожному поводу?

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