 

“Не надо ходить между могил”: похороны Добронравова могут обернуться трагедией

19.09.2023, 5:47, Разное
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Далеко не все любят посещать прощальные церемонии после смерти людей. Однако устраивать поминки и появляться на кладбище в день похорон зачастую связывают с выполнением долга. Когда уходят масштабные для России личности, как Николай Добронравов, на погосте столпотворение. Причина у каждого своя, но последствия могут быть совершенно разные.

Находиться в местах массовых захоронений следует крайне осторожно, об этом интернет-изданию “Подмосковье сегодня” объявила медиум Марианна Абравитова. По ее словам, среди покойников обитают негативные сущности, которые ищут свою жертву, чтобы забрать энергию.

Выходит, похороны знаменитого мужа Александры Пахмутовой могут обернуться трагедией — ритуальные мероприятия на Новодевичьем кладбище, словно магнитом, притягивают зевак. Причем умерший Николай Добронравов, конечно, с ними не связан. Просто такие люди стекаются на погост, как в музей.

“Не надо ходить между могил, прогуливаться. Не надо использовать в качестве променада кладбища, ходить там и читать таблички из любопытства”, — предупредила специалист по мистическим явлениям.

При этом навещать усопших родственников Абравитова не запретила, но уверяет: лучше не лезть к соседним участкам захоронений без острой необходимости. Кто знает, что случится с людьми, которые решат посмотреть, где покоится Николай Добронравов, из праздного интереса?


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