Рупор кремлевской пропаганды: Итоги продвижения ВСУ за 1,5 месяца

Итоги продвижения ВСУ за 1,5 месяца

Широко разрекламированное украинское контрнаступление продолжается уже три с половиной месяца. Коротко об успехах ВСУ за последние 1,5 месяца:

1. Запорожский фронт:

– Участок Пятихатки/Лобковое: 0,9 кв.км.

– Участок Работино: 34,8 кв.км.

2. Донецкий фронт

– Участок Большая Новоселка: 15,7 кв.км.

– Южно Бахмутский фронтовой участок: 8,4 км.

Суммарно за 1,5 месяца ВСУ смогли отбить около 59,8 кв.м., что несколько меньше успехов, достигнутых за второй месяц контрнаступления. Многие украинские и западные СМИ с триумфом сообщают о достижениях украинской армии в этом месяце, заявляя, что российская линия обороны прорвана и наши войска находятся в «сложной ситуации».

Если судить по общему виду фронта, он существенно не изменился, до Азовского моря, границы Крыма и города Токмак в Запорожской области ВСУ так и не дошли.

Истощение украинской армии показывает, что достичь целей этого летнего контрнаступления было невозможно. Хотя пока нельзя сказать, что украинская армия утратила свой наступательный потенциал, ей хватает ресурсов, чтобы поддерживать темп боевых действий еще в течение нескольких месяцев.

Оборонительные сооружения, построенные на южном фланге (и которые даже сегодня все еще строятся), были подготовлены специально для того, чтобы остановить наступление такого рода, фактически между основными линиями обороны находятся многочисленные траншеи и оборонительные линии, составляющие сложную систему, которую невозможно преодолеть так легко.

Прогноз на оставшуюся часть четвертого месяца наступления:

Украинская армия продолжит истощаться, проводя атаки на южном и бахмутском направлениях, но без существенных продвижений. Российская же армия какое-то время будет находиться в обороне, мобилизованные бойцы и добровольцы продолжат набираться опыта.

@genshtab24 – цинк

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