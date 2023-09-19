Рупор кремлевской пропаганды: Контроль поселков. 18.09.2023
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Контроль поселков на 13-00 18.09.2023
Запорожское направление.
1. Пятихатки – серая зона.
2. Работино – север и часть центра ВСУ, южные окраины – ВС РФ. Часть серая зона.
3. Вербовое – ВС РФ.
4. Приютное – ВС РФ
5. Урожайное – ВСУ
6. Старомайорское – 2/3 под ВСУ, остальное серая зона
7. Новодонецкое – ВС РФ
8. Новомайорское – ВС РФ
Артемовское направление.
1. Клещеевка – юг и часть центра под ВСУ, оставшаяся часть серая зона, позиции ВС РФ на северных окраинах и за железной дорогой.
2. Андреевка – большая часть разрушенного поселка серая зона. Наши позиции у железной дороги. ВСУ в прилегающих посадках и на западных окраинах.
3. Курдюмовка – ВС РФ.
4. Берховка – ВС РФ
5. Железнодорожное – ВС РФ
https://t.me/boris_rozhin/97862 – трансляция боевых действий на Украине, кому интересно, подписывайтесь
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет