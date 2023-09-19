Рупор кремлевской пропаганды: Контроль поселков. 18.09.2023

Контроль поселков на 13-00 18.09.2023

Запорожское направление.

1. Пятихатки – серая зона.

2. Работино – север и часть центра ВСУ, южные окраины – ВС РФ. Часть серая зона.

3. Вербовое – ВС РФ.

4. Приютное – ВС РФ

5. Урожайное – ВСУ

6. Старомайорское – 2/3 под ВСУ, остальное серая зона

7. Новодонецкое – ВС РФ

8. Новомайорское – ВС РФ

Артемовское направление.

1. Клещеевка – юг и часть центра под ВСУ, оставшаяся часть серая зона, позиции ВС РФ на северных окраинах и за железной дорогой.

2. Андреевка – большая часть разрушенного поселка серая зона. Наши позиции у железной дороги. ВСУ в прилегающих посадках и на западных окраинах.

3. Курдюмовка – ВС РФ.

4. Берховка – ВС РФ

5. Железнодорожное – ВС РФ

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