 

“Не может дышать и умирает”: какие пластические операции могут привести к летальному исходу

19.09.2023, 0:49, Разное
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В последнее время многие звезды прибегают к пластическим операциям. В погоне за сохранением молодости и красоты артисты стремятся изменить в себе недостатки и подчеркнуть достоинства. Однако мало кто знает, чем опасны такие хирургические вмешательства.

На днях стало известно, какие пластические операции могут привести к летальному исходу. По словам хирурга, самая главная опасность, с которой может столкнуться пациент во время процедуры, это потеря жизни. Он убежден, что любые осложнения можно в дальнейшем подкорректировать, но некоторые моменты невозможно предугадать.

“Мелкий тромб, который сидел глубоко в ногах, отрывается и закупоривает артерии легких. Человек не может дышать и умирает за считанные секунды”, – рассказал хирург в интервью для Пятого канала.

Как оказалось, это может произойти во время длительных операций, кроме того, подвержены люди в возрасте, а также с хроническим заболеваниями. Также эксперт перечислил операции, которые приносят наиболее сильную травму пациенту. Среди них самые популярные в кругу артистов российской эстрады хирургические вмешательства: пластика живота, липосакция, бодилифтинг, а также подтяжка лица.


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