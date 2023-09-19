Мнение: Теорема несуществования душиста

Вопрос, который я задал ровно в этот день 18 лет назад, до сих пор не дает мне покоя.

Классификация Ландау

“Ландау, наш гениальный физик и математик, славился также своими классификациями. Например, мужчин в отношении к женщинам он делил на две категории – “душисты” и “красивисты”. Первые – те, кто уверяет, что ценит в женщине прежде всего “душу”, а уже потом – внешность. Вторые, соответственно, наоборот.

“Красивисты”, в свою очередь, подразделяются на две субкатегории: “мордисты” (те, кто обращает внимание прежде всего на лицо) и “фигуристы” (на фигуру).

Это все давно известно. Я, к примеру, могу себя отнести к “красивистам-фигуристам”. Но вот какой вопрос меня неожиданно сбил с толку: а “душисты”-то вообще бывают? Я вот что-то ни одного не знаю. Может, есть такие среди вас, друзья? Или вы хотя бы знаете таких?” (2005)