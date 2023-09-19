 

Рупор кремлевской пропаганды: ФАС обязал операторов отменить плату за раздачу интернета

19.09.2023, 0:00, Разное
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МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств

Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов.

Напомним, в августе 2023 года ФАС России направила операторам «большой четвёрки» запросы с целью установить все обстоятельства и детали. При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили.

Ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства*. ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения о прекращении подобных действий.

Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов.

В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.
*п.3 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции

https://fas.gov.ru/news/32770 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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