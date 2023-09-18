Мнение: Чаша с краями полна

Тут по новостным лентам мелькает любопытное сообщение из Турции – дескать, там вдруг по какой-то непонятной причине перестают выдавать ВНЖ и ПМЖ (виды на жительство) для недорогих россиян. Творится, передают, прямо безобразие: еще, мол, летом «подаваться на ВНЖ» было одно удовольствие – штамповали быстро, проблем никаких – то теперь сначала долго тянут «рассмотрение», а потом… еще и отказывают!! Никогда такого не было!

Ну да: старые ЖЖсты наверняка помнят, как в прежние времена, когда журнал великого Александра Петровича Никонова еще был открыт, и ЖЖ еще не признал его иноагентом – Петрович в нем постоянно расхваливал, как хорошо, дешево и приятно в Турции, как легко там поселиться, как просто оформить все документы… И вот, похоже, лавочка прикрылась. Петрович проскочил, остальные – уже нет.

Понятно, что во всем этом обвинят (и уже обвиняют) «друга Эрдогана», который будто бы таким образом вознамерился в очередной раз попрать русское величие (тм). Однако тут, боюсь, причины глубже и фатальней. Дело не в «зерновой сделке» и не в личных хотелках Эрдогана – причина в переломе тренда, а то и – в крахе жизненной стратегии одновременно как русского, так и украинского братских народов.

Я уже не раз писал, что основная глубинная (то есть глубоко запрятанная и часто даже неосознаваемая) причина всей так называемой СВО – бегство на Юг (а также Восток и Запад), куда угодно, только ИЗ России, страны, жить в которой нашему народу не нравится. Способов бегства два: один – на танке в составе армии, второй – индивидуально с одной котомкой за плечами и плачем «пустите беженца от кровавого режима». И если на пути танков грудью стала Украина, то вот второй способ именно с началом СВО показал себя неожиданно эффективным, причем и для украинцев тоже (для которых переезд с «неньки» в текущую молоком и медом Европу такая же давняя мечта, как и для русских).

«Благодаря» СВО и в Европу, и в Турцию реально бежали миллионы! И как нетрудно было предположить, из всех беженцев – как с русской, так и с украинской стороны – обратно «домой» планируют вернуться немногие. Большинство намерено так или иначе «зацепиться», раз уж представилась такая возможность.

Вот тут и возникает главное «но», и Турция тут – даже не первая ласточка. Европа, к примеру, давно уже тотально «закрылась» от граждан РФ. Турция была самой терпимой и гостеприимной – но при наплыве эмигрантов в сотни тысяч и миллионы… Всякому радушию приходит конец.

Всплывает простая и жестокая правда: как бы ни хотелось, но мечта 40-миллионной Украины и 145-миллионной России переселиться подальше от Русских Холодов (тм) – несбыточна. Даже не потому, что турки и европейцы злые – а просто потому, что у них нет столько свободного места. Благоприятные места потому и благоприятные, что людям там нравится селиться.

Пришла пора осознавать, что ни ВСЕМ, ни даже весомой части «отселиться» не дадут. Попросту не пустят. Народ, живущий мечтой «свалить подальше» от своих морозных неудобий – обречен. Он и у себя всё запустит, и уйти никуда не сможет. Потому что уйти по большому счету некуда – планета маленькая, все места уже заняты. И турки, переставшие выдавать ВНЖ – тому свидетельство.

СВО так и надо рассматривать – как последнюю отчаянную попытку русского народа сбежать из России, прорвавшись напролом. Попытка ожидаемо не удалась. Пелевин предупреждал, что «там четыре кольца обороны с пулеметами» – но все оказалось еще хуже.

Что станут делать сейчас те, кто не в силах мириться с реальностью? Пойдет, очевидно, новая волна отречений. «Я не я и лошадь не моя», как цыгане. «Нету никаких русских и никогда не было!» Но и это тоже не поможет. «Как же это нет никаких русских, когда вот вы – русский и есть?» – спросят таких . И не помогут попытки перекинуться ни в еврея, ни в магометанина, ни даже в друга степей калмыка. «Русский!» – и вся недолга. И отправят с берегов Босфора обратно в русские снега. Навечно.

Да и поделом, если честно.