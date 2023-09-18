 

IPhone 15 пользуется большим спросом в России, чем iPhone 14

18.09.2023, 20:55, Разное
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Ритейлеры зафиксировали высокий спрос на новый флагманский смартфон iPhone 15.

С момента начала приема заказов на девайс отметили более высокий интерес клиентов на новинку, нежели на версию iPhone 14. По количеству заказов смартфон в три раза превышает результаты предшественника. Указано, что наибольшим спросом пользуются версии смартфонов с 128 и 256 гигабайтами постоянной памяти.

Кроме того, россияне с большим интересом приобретают модель в розовом и черном цвете корпуса. Пока не указаны точные сроки поступления смартфонов линейки iPhone 15 на отечественный рынок. Предполагается, что цена на новинку снизится спустя некоторое время после начала продаж.


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