IPhone 15 пользуется большим спросом в России, чем iPhone 14

Ритейлеры зафиксировали высокий спрос на новый флагманский смартфон iPhone 15.

С момента начала приема заказов на девайс отметили более высокий интерес клиентов на новинку, нежели на версию iPhone 14. По количеству заказов смартфон в три раза превышает результаты предшественника. Указано, что наибольшим спросом пользуются версии смартфонов с 128 и 256 гигабайтами постоянной памяти.

Кроме того, россияне с большим интересом приобретают модель в розовом и черном цвете корпуса. Пока не указаны точные сроки поступления смартфонов линейки iPhone 15 на отечественный рынок. Предполагается, что цена на новинку снизится спустя некоторое время после начала продаж.