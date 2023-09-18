Звезда “Вампиров средней полосы” строит терем в родном городе
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Однако столичной жизни звезда сериала “Вампиры средней
полосы” также отдает должное. Квартира в Москве у артиста как была, так и остается
— по словам Михаила, в его семье она должна быть. Кроме того мужчина планирует
обзавестись жильем и в Санкт-Петербурге, где у него также есть корни, рассказал актер изданию WomanHit.
“Этот мегаполис меня принял, и я ему благодарен”, — с
теплотой отзывается Михаил Гаврилов-Третьяков о столице.
Именно в городе Чусовом, где прошло детство актера, Михаил
встретил свою жену Валерию, в которую влюбился с первого взгляда. Они оба
чувствовали, словно знают друг друга всю жизнь. Вскоре Лера привела его в свой
родной дом на реке Чусовой — где сейчас пара и возводит тот самый “терем” — и
познакомила его с мамой, которая тут же его узнала, так как регулярно смотрит
телевизор — “строгий подполковник полиции”, по словам актера.
“Он просторный, деревянный канадская дикая рубка в чашу, на
берегу реки. […] Атмосфера располагает к полному отключению от всего”, —
делится радостью Михаил Гаврилов-Третьяков.
Актер подчеркнул, что жизнь в маленьком городе способствует
некой душевной перезагрузке и накоплению сил для дальнейшей работы. Порой звезда
сериала “Отель Элеон” любит бесцельно пошататься по улочкам, а
иногда присоединяется к местным ветеранам-футболистам и гоняет мяч на стадионе.
Кроме того, Михаил Гаврилов-Третьяков питает особую страсть к лошадям — и именно в Чусовом можно легко
сесть на коня и помчаться, куда глаза глядят.
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