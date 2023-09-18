Звезда “Вампиров средней полосы” строит терем в родном городе

Однако столичной жизни звезда сериала “Вампиры средней

полосы” также отдает должное. Квартира в Москве у артиста как была, так и остается

— по словам Михаила, в его семье она должна быть. Кроме того мужчина планирует

обзавестись жильем и в Санкт-Петербурге, где у него также есть корни, рассказал актер изданию WomanHit.

“Этот мегаполис меня принял, и я ему благодарен”, — с

теплотой отзывается Михаил Гаврилов-Третьяков о столице.

Именно в городе Чусовом, где прошло детство актера, Михаил

встретил свою жену Валерию, в которую влюбился с первого взгляда. Они оба

чувствовали, словно знают друг друга всю жизнь. Вскоре Лера привела его в свой

родной дом на реке Чусовой — где сейчас пара и возводит тот самый “терем” — и

познакомила его с мамой, которая тут же его узнала, так как регулярно смотрит

телевизор — “строгий подполковник полиции”, по словам актера.

“Он просторный, деревянный канадская дикая рубка в чашу, на

берегу реки. […] Атмосфера располагает к полному отключению от всего”, —

делится радостью Михаил Гаврилов-Третьяков.

Актер подчеркнул, что жизнь в маленьком городе способствует

некой душевной перезагрузке и накоплению сил для дальнейшей работы. Порой звезда

сериала “Отель Элеон” любит бесцельно пошататься по улочкам, а

иногда присоединяется к местным ветеранам-футболистам и гоняет мяч на стадионе.

Кроме того, Михаил Гаврилов-Третьяков питает особую страсть к лошадям — и именно в Чусовом можно легко

сесть на коня и помчаться, куда глаза глядят.