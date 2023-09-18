 

Российских пилотов будут выпускать в зарубежные рейсы только при наличии семьи в РФ

18.09.2023, 19:33, Разное
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Лётчиков гражданской авиации с 1 октября 2023 года не будут выпускать в зарубежные рейсы без особого разрешения – эту информацию подтвердили источники в трёх федеральных ведомствах, ещё с весны совместно работающих над пресечением утечки кадров в этой сфере.

Главным фактором для получения разрешения станет наличие семьи в России, однако будут также рассмотрены характеристики с места работы, участие в общественной деятельности, рекомендации, публикации и переписки в социальных сетях. «Красный свет» загорится для тех, у кого есть близкие родственники, постоянно проживающие за рубежом, а также для лиц, не имеющих «гражданственности и чёткой позиции».

По словам одного из собеседников издания, такие меры необходимы в связи с массовым оттоком пилотов на работу в зарубежные авиакомпании – многим, как оказалось, достаточно было предложить зарплату, соответствующую мировому уровню, и достойные условия труда. При этом потребность в высококвалифицированных пилотах в России только увеличивается, особенно из-за дефицита запчастей и вытекающих отсюда возможных нештатных ситуаций.

– Обсуждалось три формата ограничений, из которых со спорами, с боями, но всё же консенсусно выбрали наиболее жёсткий, как отвечающий требованиям времени, – говорит источник. – Например, подразумевается, что пилоты, не прошедшие проверку, не будут летать даже в дружественные государства. Высок риск, что квалифицированный специалист окажется в одном из западных посольств, и достать его оттуда и вернуть будет очень проблематично, с этим пока никто не хочет связываться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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