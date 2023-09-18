Планшет Samsung Galaxy Tab A9 засветился в бенчмарке

В базе данных опубликовали характеристики нового планшета под названием Samsung Galaxy Tab A9.

Официальный дебют устройства пока не состоялся, но основные параметры уже рассекречены. За производительность планшета отвечает мощный чипсет MediaTek Helio G99 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Новинка функционирует на новой платформе Android 13. Быстродействие планшета поддерживается видеочипом Mali-G57 MP2.

В многопоточном режиме планшет выдает 1766 баллов. Также модель имеет усиленный аккумулятор на 5100 мАч с быстрой зарядкой до 15 Вт. Пока производитель умалчивает дату выпуска и стоимость предложенного планшета на глобальном рынке.